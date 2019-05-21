Москва определилась с конкурсными проектами на архитектурный "Оскар"

Москва, 21 мая. На завершившейся в Центральном Манеже выставке "АРХ Москва" объявлены проекты, которые в этом году представят столицу на международной премии World Architecture Festival (WAF). Это один из самых престижных отраслевых конкурсов, который специалисты называют "Оскаром" в архитектуре.

В ходе деловой программы выставки "АРХ Москва" номинантов назвал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, и одним из них стал комплекс премиальных апартаментов RED7 от голландского архбюро MVRDV. В портфеле компании порядка 800 проектов в 45 странах, и это первый проект именитых специалистов из Нидерландов в Москве и России. Каждое здание, созданное MVRDV, уникально и становится событием в профессиональной среде. Проекты бюро за последние 20 лет получили несколько десятков самых престижных мировых премий и наград, и у RED7 высокие шансы стать одним из фаворитов WAF в этом году.

Комплекс RED7 с фасадами красного цвета, большими панорамными окнами, террасами и 15-метровым атриумом строится в самом центре Москвы, на пересечении Садового кольца и Проспекта академика Сахарова. Девелопер проекта, ГК "Основа", для его реализации собрал сильную международную команду, в которую вошли архитекторы, дизайнеры и консультанты.

По словам Олега Колченко, управляющего партнера ГК "Основа", перед командой была поставлена задача создать проект мирового уровня, способный стать новой достопримечательностью города. "Мы старались вложить в этот проект лучшее, что есть на сегодняшний день в мировом архитектурном опыте, дизайне и урбанистике. Такой проект достоин любой мировой столицы, и мы гордимся тем, что он реализуется здесь, на нашей площадке в Москве", - подчеркнул Олег Колченко.

Как отмечает управляющий партнера ГК "Основа", выразительные фасады RED7 получают развитие в более сдержанном и легком дизайне общественных пространств дома, разработанном для проекта голландским дизайнером интерьеров Сабин Марселис. Все апартаменты дома также идут с премиальной отделкой от голландского бюро i29 и международного бюро Олега Клодта.

Застройщиком проекта выступает компания ООО "ФЕНИКССТРОЙ", входит в ГК "Основа". Проектная декларация размещена на официальном сайте проекта.