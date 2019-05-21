Губернатор Воронежской области встретился с председателем правления Новикомбанка

Москва, 21 мая. Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с членом Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, председателем правления опорного банка Госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, представляющего интересы rорпорации, Еленой Георгиевой.

Встреча прошла в Воронеже в рамках рабочей поездки руководителя банка в регион. Елена Георгиева является куратором Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.



Основным вопросом переговоров стало сотрудничество между правительством области и Новикомбанком в части поддержки промышленных предприятий региона.



Одной из площадок для разработки и реализации совместных инициатив было определено Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России. Глава региона дал поручение профильным подразделениям правительства проработать подробный план совместных мероприятий.

Александр Гусев и Елена Георгиева также обсудили проекты по диверсификации российского ОПК, которые станут важной темой взаимодействия Воронежской области, Новикомбанка и Союза машиностроителей Росcии.



Достигнутые договоренности будут реализованы через создание кластерных образований в регионе, их вовлечение в инвестиционные программы корпорации и поддержку инновационных проектов предприятий Ростеха, направленных на производство высокотехнологичной гражданской продукции.



АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - В1, прогноз позитивный.