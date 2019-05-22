Синарский трубный завод увеличил инвестпрограмму на 27% до 1,4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Синарский трубный завод (ПАО "СинТЗ", входит в структуру Трубной Металлургической Компании, ТМК, г. Каменск-Уральский Свердловской области) планирует в 2019 году увеличить инвестиции в модернизацию производства на 27% до 1,4 млрд рублей (по итогам 2018 года – более 1,1 млрд рублей). Об этом сообщил управляющий директор ПАО "СинТЗ" Вячеслав Гагаринов на конференции потребителей труб в честь 85-летия предприятия.

"В апреле 2018 года на Синарском трубном заводе была выпущена 35-миллионная тонна труб. По итогам 2018 года мы отгрузили 612,6 тыс. т стальных труб, на 2019 год планы не менее амбициозны", – рассказал он журналистам, добавив, что инвестиции будут направлены на модернизацию отделочных мощностей, освоение новых видов продукции, прежде всего, исходя из потребностей потребителей завода.

На предприятии добавили, что в рамках инвестпрограммы будут установлены новые станки для производства высокотехнологичных резьб на трубах и муфтах, обновлены линии отделочных операций, которые в автоматическом режиме позволяют подготавливать трубы к окраске, осуществлять маркировку, взвешивание, клеймение, измерение длины и упаковку труб в пакеты.

Чего хотят потребители

"Основные наши потребители – ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НК Роснефть" и другие крупнейшие нефтегазовые компании", – рассказал Вячеслав Гагаринов. По его словам, условия добычи нефти и газа постоянно усложняются, развивается машиностроение, что ставит новые задачи. За пять лет на заводе освоено свыше 100 новых видов продукции, при этом около 80% осваивалось непосредственно при выполнении заказов потребителей, около 20% – в рамках программы освоения новых видов продукции. Практически вся новая линейка полностью замещает импорт крупнейших потребителей продукции завода.

Одно из приоритетных направлений – расширение сортамента труб с резьбами премиум-класса. Производство этих труб только за последние пять лет увеличилось на предприятии в три раза. Из всего объема отгруженных в 2018 году стальных труб доля "хай-тека" составляет значительный удельный вес. Высокотехнологичных труб OCTG Ultra Premium произведено в 1,6 раза больше, чем в 2017 году.

В рамках празднования 85-летия СинТЗ пригласил своих потребителей на конференцию, где собралось свыше сотни представителей различных компаний из России и ближнего зарубежья. Поздравить металлургов приехал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. Руководство завода вручило лучшим работникам знаки отличия и ключи от автомобилей.

Уникальное производство

Синарский трубный завод – единственное предприятие в России, которое на одной производственной площадке выпускает самый широкий спектр трубной продукции, начиная от углеродистых холоднодеформированных труб диаметром 5 мм, используемых в машиностроении, до обсадных труб диаметром 177,8 мм для нефтегазовой отрасли. Также на заводе выпускается широкий спектр нержавеющих холоднодеформированных и сварных труб предприятием ТМК-ИНОКС (совместное предприятие Трубной Металлургической Компании и РОСНАНО – прим. ТАСС).

В 2018 году СинТЗ произвел и отгрузил насосно-компрессорные трубы по проекту "Вечная скважина". Это особая технология изготовления труб со специальными техническими характеристиками. Срок их эксплуатации может достигать 15 лет, что для условий добычи нефти и газа очень хороший показатель: некоторых видов труб при определенных условиях не хватает даже на год.

Освоение Арктики

По словам Гагаринова, условия добычи углеводородов постоянно усложняются, все больше проектов реализуется в районах Крайнего Севера и за Полярным кругом, растет необходимость строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин, причем протяженность горизонтальных участков может достигать нескольких километров. Все это смещает предпочтения основных российских заказчиков в сторону более сложных и эффективных видов труб, в том числе из стали мартенситного класса, бурильных труб с двухупорными высокомоментными замками, теплоизолированных лифтовых труб для добычи высоковязкой нефти и предотвращения растепления скважин для добычи газа в районах вечной мерзлоты.

Нефтяные компании идут на Север, в Арктику, работают в сложных климатических условиях, им требуются трубы высоких групп прочности в коррозионностойком и хладостойком исполнении. При эксплуатации в минус 50-60 градусов нужно придавать стали особые специфические свойства, чтобы эти трубы успешно применялись. Поэтому требования к трубам для российского Севера значительно выше, чем для потребителей в любых других регионах.

"В ответ на новые запросы потребителей Синарский трубный завод постоянно совершенствует выпускаемую трубную продукцию и внедряет инновационные разработки", – отмечают на предприятии.

Экспорт

Доля экспорта в общем объеме реализации ПАО "СинТЗ" в 2018 году составила около 12%. Продукция поставляется крупнейшим компаниям в различных отраслях России, а также в страны СНГ, ЕС, Египет и Турцию. В 2018 году осуществлены первые поставки в Индию инновационных лифтовых теплоизолированных труб, предназначенных для обустройства сложных нефтегазовых месторождений. На рынок Южной Америки поставлены насосно-компрессорные трубы из высокопрочной стали с содержанием 13% хрома (13 Cr), использующиеся для работы в коррозионных средах.

Синарский трубный завод (ПАО "СинТЗ", входит в структуру Трубной Металлургической Компании, ТМК) выпустил первую продукцию в 1934 году. Является одним из крупнейших специализированных предприятий в России по производству стальных труб. Продукция завода используется, прежде всего, в нефтегазовой отрасли, а также в химической промышленности, энергетике, атомной промышленности, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве.