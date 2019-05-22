Объявлена деловая программа XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона

Санкт-Петербург, 22 мая. В книжном салоне, который пройдет с 23 по 26 мая в Михайловском манеже, примут участие 200 издательств со всей России и мира. Свои новинки привезут книготорговые организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Тулы, Екатеринбурга, Перми, Магадана, Ростова-на-Дону, Мурманска. Среди зарубежных гостей – писатели и издатели из Германии, Эстонии, Китая, Вьетнама, Белоруссии.

23 мая на круглом столе "Selfpub: особенности национального рынка" специалисты обсудят современное состояние самиздата. Не первый год данная тема становится центральной на международных форумах и профессиональных дискуссиях, посвященных перспективам развития книжной отрасли.

На конференции "Книжная инфраструктура России. Магазины, библиотеки, интернет-порталы, книжные центры, литературные музеи", которая пройдет 24 мая, речь пойдет о состоянии и динамике основных показателей книжной отрасли России, развитии книжной инфраструктуры в регионах.

Также в рамках салона будет организован международный писательский форум. В Петербург прибудут российские и иностранные писатели, книгоиздатели и дистрибьютеры книжной продукции из Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Италии, Канады, Польши, Сербии, Финляндии, Франции, Черногории. Среди них – Зинаида Линден и Ренэ Герра, Лине Кобербёль, Эдуард Овечкин, Бартоломей Бржкевич, Елена Зелинская, Венко Андоновски, Карло Фредуцци, Рэдли Коэн, Пенти Страниус, Ээро Сувилехто, Милена Летич, Анатолий Матвиенко, Овик Овеян, Роза Манукян, Бранислав Живанович, Нина Кастен, Вейо Бальцар, Дато Маградзе и др.

23 мая состоятся презентации новых книг российского и финского прозаика Зинаиды Линден и французского филолога-слависта Ренэ Герра.

Вход на все мероприятия книжного салона – свободный.

Возрастная категория 6+

Организаторы книжного салона: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Оператор - АНО "Петербургские медиа-проекты".

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером книжного салона.

Контакты:

Виктория Опекина, пресс-секретарь Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона

Тел: 8-921-387-25-46

e-mail:viktoriaopekina@gmail.com