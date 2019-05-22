ММК и "дочка" концерна Siemens AG договорились о совместной работе

ТАСС, 22 мая. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и дочерняя структура немецкого концерна Siemens AG – ООО "Сименс" – заключили договор на поставку электротехнического оборудования сроком на три года. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Совместная работа компаний будет организована через интернет-магазин ООО "Сименс" – Industry Mall. В нем технические специалисты ММК с помощью конфигуратора смогут самостоятельно выбирать необходимое оборудование и добавлять к нему новые функции: дополнительные системы защиты, дополнительные датчики для двигателей и т.д.", - сказано в сообщении.

Все операции по формированию заказов с использованием системы электронного документооборота "Диадок" теперь займут не более двух суток, тогда как в обычном режиме согласование и подписание спецификаций с поставщиками составляют две-три недели. Новая система работы ПАО "ММК" с компанией ООО "Сименс" позволяет техническим специалистам Магнитки заказывать новые модели оборудования с улучшенными характеристиками и согласовывать чертежи в режиме онлайн. Технические специалисты двух компаний смогут контактировать в системе напрямую, что будет способствовать достижению наилучшего результата, удовлетворяющего требованиям обеих сторон.

В трехлетнем договоре зафиксированы скидки по каждой группе товарных позиций. Специалисты немецкой компании провели тренинг по обучению и подключению ресурсов технических специалистов цехов-заказчиков ПАО "ММК" напрямую к системе ООО "Сименс". В процессе реализации проекта к данной системе были подключены 82 технических специалиста ММК.