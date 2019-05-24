Истории успеха представили известные уральцы на встрече со студентами в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. Известные в мире, России и на Урале деятели политики, спорта, медиа и промышленности в конце мая встретились со студентами в единственном на Урале транспортном вузе - Уральском государственном университете путей сообщения. "Формат мероприятия был определен как "диалог на равных": гости вспоминали студенческие годы, делились опытом, раскрывали секреты своего успеха, отвечали на тысячи вопросов", - сообщили в пресс-службе университета. Панельная дискуссия прошла в рамках съезда проректоров по воспитательной работе вузов Росжелдора, который был посвящен инновационным подходам в работе с молодежью в вузах.

Директор творческого объединения "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал, как занимался КВН по ночам, российский автогонщик, 28-летний отец троих детей Сергей Карякин признался, что его с детства манила жажда скорости и адреналина, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги Владимир Герус поведал, "как не наблюдать часов и работать в удовольствие", а депутат Законодательного Собрания Свердловской области Егор Шаламовских посоветовал студентам "жить осознанно".

Владимир Герус, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги, выпускник УрГУПС: "Для меня огромная честь быть приглашенным на такое социально значимое мероприятие, ведь кроме нас здесь еще собрались проректоры из восьми транспортных вузов страны. У нас есть возможность "сверить часы", поговорить о студентах-транспортниках как о будущих специалистах, которые очень востребованы в Российской Федерации. ОАО "РЖД" активно применяет и внедряет технологии, которые разрабатываются в вузах. Но все же главное – это не технологии, а человек. Дорогие студенты, вы в самом начале своего пути. Вы сами выбираете. Вы делаете первый шаг в самореализации. Помните главное: у вас всегда есть право принимать решение. Мой личный путь был предопределен, но все равно пришлось приложить немалые усилия. Я закончил Пермский техникум железнодорожного транспорта, поступил в УрГУПС, был активистом, профоргом факультета, старостой, дважды стипендиатом губернатора. Закончил университет с красным дипломом. Работал на станции "Свердловск-Сортировочный". Через 17 лет защитил диссертацию кандидата технических наук, в 2019 году. Прошел трудовой путь на железной дороге. Желаю вам только одного: занимайтесь тем, чем хочется, отдавайтесь этому на сто процентов и вам не придется работать в буквальном смысле этого слова, потому что работа станет сплошным удовольствием. Относитесь к своей цели строго. Относитесь строго и к себе. Желаю вам всем удачи, много трудиться и иметь такую же славу, которая есть у Андрея Рожкова".

Егор Шаламовских, депутат Законодательного Собрания Свердловской области: "Уважаемые студенты, что вас привело в университет? Как вы поступали – осознанно или нет? Это был именно ваш выбор, или вы ориентировались на мнение родителей, друзей, одноклассников? У вас сейчас есть уникальная возможность – найти эту осознанность. Я говорю про тех, кто до сих пор не понял, зачем он здесь, его ли это. Так вот, когда вы поймете, что это ваше, то сможете до мелочей углубляться в текущие процессы, принимать осознанные решения. Работа будет в удовольствие, вы не будете наблюдать часы. Вы должны понимать, для чего здесь находитесь, к каким результатам хотите прийти. Тогда, когда это поймете, будете осознанным игроком, вас все будут уважать. А наша задача – дать вам все возможности для самореализации, мы открываем для вас границы. Каждый может стать тем, кем захочет, приобрести осознанную цель и эту цель достичь".

Сергей Карякин, российский автогонщик, победитель ралли "Дакар - 2017": "С 13 лет я увлекался машинами, это уже потом я пересел на багги. Помню, как-то все лето жил в деревне, увлекался спортом, скоростью, адреналином. Был молодой и горячий, мечтал о квадроцикле. С появлением квадроцикла и началась моя карьера. Я стал первым в классе квадроциклистов и с тех пор стал известным. Вы должны делать то, что вам нравится. Я делаю то, что мне нравится и к чему лежит душа. Да, это очень и очень трудно, но игра стоит свеч. Сейчас моя команда состоит из 15 человек, я капитан команды, мы решаем сложные технические задачи. У нас есть штат конструкторов. На мне лежит функция организации работы всей команды – от самого начала воплощения идеи до финального продукта. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы идем только вперед. Я был во всем мире, но люблю Россию. И если бы мне предложили выбрать другую страну, то я бы, ни минуты не раздумывая, остался здесь".

Андрей Рожков, российский актер, сценарист и телеведущий, директор творческого объединения "Уральские пельмени": "Однажды зимой мой друг вел своего ребенка в детский садик. Парню три-четыре года, на улице настоящая зима: сугробы, снег, мороз. Ребенок поскользнулся, упал и произнес шикарную фразу: "Папа, а почему зимой мне так хочется лето, а летом – зиму? Может у меня какие-то необоснованные претензии?" Друзья мои, и вы себе будете ставить вопросы, анализировать свой ход мыслей, размышлять: как себя вести в той или иной ситуации? Принимайте решение сами – разумом, сердцем, тогда в вашей жизни все будет хорошо. Это моя философия жизни. Достигните ли вы высот – это только от вас зависит. Я с трепетом вспоминаю студенческий отряд "Горизонт", годы учебы. Долго учился, учился не всегда и в основном занимался внеучебной деятельностью. Сварщиком работал в стройотряде. Уже тогда сердцем я принял решение пойти на телевидение, заниматься юмором, хотя мог бы сейчас быть каким-нибудь начальником производства. Но я оборачиваюсь назад и понимаю, что решение правильное. Я совмещал в студенческие годы все: спортом занимался по вечерам, КВН – по ночам, а учился в оставшееся время. Занимайтесь всем подряд, пока вы молодые, занимайтесь тем, чем вам нравится. Но и про учебу не забывайте".

Студенты задавали гостям вопросы, интересовались волонтерством и благотворительностью, рассуждали про командную работу и внеучебную деятельность, обсуждали актуальные вопросы города, взаимодействия УрГУПС и СвЖД, подняли тему лидерских задатков и качеств, говорили об известности и славе, делились своими планами на будущее.

Андрей Рожков и Сергей Карякин получили от студентов предложения: известному юмористу посоветовали посвятить одно из телешоу железнодорожной тематике, а знаменитого гонщика ждут в гости участники команды УрГУПС "Формула студент".