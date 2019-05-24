В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" прошел конкурс профмастерства среди сварщиков

ТАСС, 24 мая. Финальный этап конкурса профессионального мастерства среди сварщиков прошел в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" на базе челябинского отделения Учебно-производственного центра с 20 по 24 мая.

Как рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, на звание "Лучший сварщик ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" претендовали 18 работников, преодолевших предварительный отбор в своих филиалах из четырех регионов: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.

В теоретической части смотра участникам было предложено на время ответить на 25 вопросов теста, составленного по материалам сборников общего и специального экзаменов, утвержденных в системе Национального агентства контроля сварки (НАКС). Во время практики конкурсанты должны были сварить заданные образцы – контрольные сварные соединения (КСС) труб диаметром 150 и 500 мм. При этом также необходимо было уложиться в отведенное время.

Оценка каждого сварного соединения производилась по балльной шкале. При визуальном и измерительном контроле качества сварных швов определялось наличие дефектов сборки и наружных дефектов. Каждое сварное соединение оценивалось с помощью радиографического контроля. Обязательно учитывались расход сварочных материалов и следование технологии сборки и сварки, а также точное выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

По итогам всех испытаний наибольшее количество баллов набрал Тагир Яушев из Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Он в третий раз стал лучшим сварщиком "Газпром трансгаз Екатеринбург" и теперь вновь будет представлять уральское газотранспортное предприятие на отраслевом смотре профессионального мастерства ПАО "Газпром".

Второе место занял Евгений Кузнецов из Управления аварийно-восстановительных работ №2 (УАВР-2), а третья позиция в итоговом протоколе закреплена за Алексеем Яшиным (УАВР-4).

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства по разным специальностям в целях повышения престижа рабочей профессии, распространения накопленного опыта и освоения передовых методов и приемов труда.