Долгосрочные стратегии бизнеса обсудят в рамках ПМЭФ - 2019

Москва, 24 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума состоится сессия "Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные стратегии?". Модератором мероприятия заявлен первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Международной информационной группы "Интерфакс" Владимир Герасимов, среди участников: президент, главный исполнительный директор IKEA Group Йеспер Бродин, управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков, профессор Центра экологических инновационных разработок для устойчивого развития Университета Осаки, программный директор Научно-исследовательского института человечества и природы Тацуёси Сайдзё, основатель Cocco Bello Гузель Санжапова, президент A.B.Somers & Associates, президент Американской торговой палаты в России (2000–2013 годы) Эндрю Сомерс и другие.

Главная тема ПМЭФ - 2019 – "Формируя повестку устойчивого развития". Одной из ключевых задач, которые стоят перед государством в рамках стратегии устойчивого развития, является переход бизнеса к долгосрочному планированию с учетом пересмотра своего отношения к природным ресурсам, окружающей среде и экологии. Долгосрочные стратегии бизнеса должны укреплять баланс между экономической, экологической и социальной составляющими.

Современный бизнес, как считают многие эксперты, озадачен мышлением преимущественно на ближайшую перспективу. Стремление удовлетворить акционеров нередко отодвигает на задний план общественно значимый смысл существования той или иной компании. Установка на достижение высоких финансовых показателей как можно раньше и любой ценой лишает бизнес способности сфокусироваться на том, что может произойти от его деятельности позже – не только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поэтому зачастую игнорируются такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, климатические изменения и ряд других.

Участники встречи ответят на вопросы: возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро меняющемся мире и что необходимо сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел свои приоритеты.

"Думаю, наша сессия станет исключительно интересной. Еще в далеком 1978 году знаменитый социолог Элиза Булдинг ввела в оборот понятие "временного истощения", указав: "Если некто постоянно задыхается ментально из-за необходимости решать проблемы настоящего, энергии для того, чтобы вообразить будущее, не остается". Сейчас, спустя более 40 лет, эта проблема стоит куда острее. Для всех, в том числе для бизнеса. Когда недавно участников Всемирного экономического форума в Давосе спросили, какие три глобальные угрозы для человечества они считают наиглавнейшими в 2019 году, в первую тройку попали "экстремальные погодные условия", "неспособность подстроиться к последствиям изменения климата" и "крупнейшие природные катаклизмы". Но одновременно выяснилось, что в 2019 году в Давосе совершили посадку не менее 1500 частных самолетов – примерно на 500 больше, чем в прошлом году. Это увеличило на 50% загрязнение окружающей среды. Одним из наиболее важных считаю выступление на нашей сессии японского профессора Тацуёси Сайдзё. Его исследования демонстрируют, что граждане, представляющие себя в мире будущего (2060 год), готовы реализовывать гораздо более радикальные программы по улучшению жизни в городах. С недавних пор этот ученый начал анализировать в данной парадигме и поведение бизнеса. О чем и расскажет", – сообщил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

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