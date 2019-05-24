ГМИИ им. А.С. Пушкина примет участие в фестивале "Интермузей - 2019"

Москва, 24 мая. ГМИИ им. А.С. Пушкина примет участие в XXI международном фестивале "Интермузей - 2019", который пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 30 мая по 2 июня. Тема фестиваля — "Диалог профессионалов". В этом году Пушкинский музей курирует секцию "Информационные технологии" деловой программы фестиваля. Модераторами выступают директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Вадим Ваньков и заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов. Специалисты отрасли обсудят самые актуальные направления и проблемы цифрового развития музеев.
Среди тем секции "Информационные технологии" – цифровые платформы и технологии в музейной деятельности, цифровой маркетинг и продвижение, сохранение цифрового культурного наследия, технологии защиты интеллектуальной собственности, искусственный интеллект в музейной практике. Музейные ИТ-специалисты, эксперты и разработчики поделятся опытом, обсудят тренды и планы развития технологий, обозначат проблемные точки и постараются ответить на актуальные вопросы.
Спикеры ГМИИ им. А.С. Пушкина также примут участие в дискуссиях и круглых столах других секций деловой программы: фондовая и научно-исследовательская работа, кадровые ресурсы, музейная безопасность, экспозиционно-выставочная деятельность, просветительская деятельность, инклюзия, правовые аспекты деятельности музеев и специальные тематические лекции.
В рамках конкурсной программы фестиваля в Государственном историческом музее 31 мая с 10:00 по 17:00 пройдет открытая презентация проектов финалистов конкурса. Пушкинский музей представит два проекта: в номинации "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие" — "Передвижная выставка "Видеть невидимое" (Евгения Киселева) и в номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий" — "Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея" (Юлия Бузина).
Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию: "Информационные технологии" — одна из самых интересных и актуальных секций на фестивале. Цифровое развитие преобразует наш мир, и музеи должны быть включены в этот процесс. Чтобы не отставать и не терять интерес общества, важно двигаться вперед, но при этом нельзя фокусироваться только на моде. Мы ответственны за сохранение историко-культурного наследия и просвещение. Наша обязанность — разумно и осмысленно использовать достижения цифровых технологий, что требует проведения научно-практических исследований и максимального обмена опытом как внутри музейного сообщества, так и за его пределами. Именно институты памяти, такие как музей, должны быть площадкой хранения и распространения достоверной информации в глобальной сети. Это и есть основная тема нашей секции в этом году".
Секция "Информационные технологии" деловой программы фестиваля:
30 МАЯ
13:00 – 15:00 Тематическая секция: Цифровые платформы и технологии для популяризации музейных проектов.
15:10 – 16:40 Панельная дискуссия: Будущее публичного портала Государственного каталога Музейного фонда.
16:50 – 18:30 Тематическая секция: 3D моделирование и BIM технологии в музейной деятельности.
18:40 – 19:40 Тематическая секция: Развитие электронной коммерции в музеях.
1 ИЮНЯ
13:10 – 14:40 Тематическая секция: От автоматизации к SMART музею.
14:50 – 16:20 Панельная дискуссия: Цифровой маркетинг и продвижение.
16:30 – 17:15 Доклад: Формирование стратегии цифрового развития музея.
17:30 – 19:00 Тематическая секция: Сохранение цифрового культурного наследия.
19:10 – 20:00 Тематическая секция: Инновационные технологии защиты интеллектуальной собственности.
2 ИЮНЯ
10:00 – 11:00 Тематическая секция: Использование искусственного интеллекта и анализа данных в музейной практике.
11:10 – 12:10 Доклад: Проекты Минкультуры России в цифровой среде.
Среди спикеров ГМИИ им. А.С. Пушкина: Ирина Антонова, Марина Лошак, Владимир Определенов, Инна Милосердова, Марина Жучкова, Евгения Киселева, Ольга Морозова, Александра Данилова, Наталья Гомберг, Алина Стуликова, Анастасия Лаврова.
Место проведения: ЦВЗ "Манеж".
Даты проведения: 30 мая — 2 июня 2019 года.
Возрастная категория 12+
Более подробно ознакомиться с деловой программой фестиваля можно по ссылке.
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:
+7 499 678 34 27
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