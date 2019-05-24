ГМИИ им. А.С. Пушкина примет участие в фестивале "Интермузей - 2019"

Москва, 24 мая. ГМИИ им. А.С. Пушкина примет участие в XXI международном фестивале "Интермузей - 2019", который пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 30 мая по 2 июня. Тема фестиваля — "Диалог профессионалов". В этом году Пушкинский музей курирует секцию "Информационные технологии" деловой программы фестиваля. Модераторами выступают директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Вадим Ваньков и заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов. Специалисты отрасли обсудят самые актуальные направления и проблемы цифрового развития музеев.

Среди тем секции "Информационные технологии" – цифровые платформы и технологии в музейной деятельности, цифровой маркетинг и продвижение, сохранение цифрового культурного наследия, технологии защиты интеллектуальной собственности, искусственный интеллект в музейной практике. Музейные ИТ-специалисты, эксперты и разработчики поделятся опытом, обсудят тренды и планы развития технологий, обозначат проблемные точки и постараются ответить на актуальные вопросы.

Спикеры ГМИИ им. А.С. Пушкина также примут участие в дискуссиях и круглых столах других секций деловой программы: фондовая и научно-исследовательская работа, кадровые ресурсы, музейная безопасность, экспозиционно-выставочная деятельность, просветительская деятельность, инклюзия, правовые аспекты деятельности музеев и специальные тематические лекции.

В рамках конкурсной программы фестиваля в Государственном историческом музее 31 мая с 10:00 по 17:00 пройдет открытая презентация проектов финалистов конкурса. Пушкинский музей представит два проекта: в номинации "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие" — "Передвижная выставка ‎"Видеть невидимое" (Евгения Киселева) и в номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий" — "Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея" (Юлия Бузина).

Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию: "Информационные технологии" — одна из самых интересных и актуальных секций на фестивале. Цифровое развитие преобразует наш мир, и музеи должны быть включены в этот процесс. Чтобы не отставать и не терять интерес общества, важно двигаться вперед, но при этом нельзя фокусироваться только на моде. Мы ответственны за сохранение историко-культурного наследия и просвещение. Наша обязанность — разумно и осмысленно использовать достижения цифровых технологий, что требует проведения научно-практических исследований и максимального обмена опытом как внутри музейного сообщества, так и за его пределами. Именно институты памяти, такие как музей, должны быть площадкой хранения и распространения достоверной информации в глобальной сети. Это и есть основная тема нашей секции в этом году".

Секция "Информационные технологии" деловой программы фестиваля:

30 МАЯ

13:00 – 15:00 Тематическая секция: Цифровые платформы и технологии для популяризации музейных проектов.

15:10 – 16:40 Панельная дискуссия: Будущее публичного портала Государственного каталога Музейного фонда.

16:50 – 18:30 Тематическая секция: 3D моделирование и BIM технологии в музейной деятельности.

18:40 – 19:40 Тематическая секция: Развитие электронной коммерции в музеях.

1 ИЮНЯ

13:10 – 14:40 Тематическая секция: От автоматизации к SMART музею.

14:50 – 16:20 Панельная дискуссия: Цифровой маркетинг и продвижение.

16:30 – 17:15 Доклад: Формирование стратегии цифрового развития музея.

17:30 – 19:00 Тематическая секция: Сохранение цифрового культурного наследия.

19:10 – 20:00 Тематическая секция: Инновационные технологии защиты интеллектуальной собственности.

2 ИЮНЯ

10:00 – 11:00 Тематическая секция: Использование искусственного интеллекта и анализа данных в музейной практике.

11:10 – 12:10 Доклад: Проекты Минкультуры России в цифровой среде.

Среди спикеров ГМИИ им. А.С. Пушкина: Ирина Антонова, Марина Лошак, Владимир Определенов, Инна Милосердова, Марина Жучкова, Евгения Киселева, Ольга Морозова, Александра Данилова, Наталья Гомберг, Алина Стуликова, Анастасия Лаврова.

Место проведения: ЦВЗ "Манеж".

Даты проведения: 30 мая — 2 июня 2019 года.

Возрастная категория 12+

Более подробно ознакомиться с деловой программой фестиваля можно по ссылке.

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:

+7 499 678 34 27

press@arts-museum.ru

https://pushkinmuseum.art