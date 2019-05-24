Российские авиадиспетчеры в шестой раз выиграли Кубок Европы по футболу

Москва, 24 мая. В московском спорткомплексе "Лужники" сегодня завершился 52-й розыгрыш Кубка Европы по футболу среди авиадиспетчеров. Обладателями трофея уже в шестой раз стали российские "небесные лоцманы". В этом году в турнире участвовали авиадиспетчеры из 24 стран. За континентальный кубок боролась 41 команда. Две из них – "Россия" и "Москва" – представляли отечественного национального провайдера аэронавигационного обслуживания Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").

Правила проведения Кубка Европы среди авиадиспетчеров основываются на правилах FIFA, однако игры проводятся по упрощенной схеме. Каждый тайм длится не 45, а 20 минут, количество замен увеличено с 3 до 5, разрешены обратные замены. На групповом этапе борьба шла по круговой системе. По результатам жеребьевки, команда "Россия" попала в группу B, а команда "Москва" в группу F. Из своих групп обе российские команды вышли уверено, заняв первые места. "Россия" поочередно одержала победы над сборными диспетчеров Барселоны и Канарских островов со счетом 3:0, командой диспетчеров Белграда со счетом 3:1, командой Мюнхена – 3:0 и, наконец, командой диспетчеров международного аэропорта "Шарль-де-Голль" с разгромным счетом 5:0. Команда "Москва" обыграла сборную "небесных лоцманов" Мадрида и Маастрихта со счетом 2:0, сборную Ирландии и Дании – 5:1, коллектив из Франкфурта – 2:1 и сыграла 0:0 с командой авиадиспетчеров Парижа.

В 1/8 плей-офф с одинаковым счетом 2:0 "Россия" выиграла у команды Румынии, а "Москва" – у команды Корфу. В четвертьфинале "Россия" разгромила 5:0 сборную Португалии, а "Москва" была сильнее сборной команды авиадиспетчеров Барселоны и Канар (2:0). В полуфинальных схватках "Россия" одолела команду Минска со счетом 2:0, а "Москва" - неоднократных триумфаторов Кубка команду Реймса со счетом 1:0. Таким образом, в финале лицом к лицу сошлись две российские сборные команды. Победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда "Россия".

"Наши авиадиспетчеры не только сыграли в прошлом году важную роль в авиатранспортном обеспечении проведения в России Чемпионата мира по футболу, но и сами прекрасно умеют играть в эту великую игру, что было убедительно доказано на полях "Лужников", – прокомментировал итоги турнира генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко.