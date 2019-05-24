Спецотряд Юнармии Брянска планируют открыть на базе штаба движения

БРЯНСК, 24 мая. /ТАСС/. Специальный отряд для участия в военно-патриотической игре может появиться на базе штаба Юнармии в Брянске. Игра проводится среди городов воинской славы, сообщил ТАСС глава города Александр Хлиманков.

"На базе городского штаба Юнармии хотим создать отряд для участия в военно-патриотической игре среди городов воинской славы, которая проходит в Грозном. В прошлом году наша команда заняла там третье место", - сказал Хлиманков.

Глава города посетил показательные занятия юнармейцев по строевой подготовке, скалолазанию, первой медицинской помощи, рукопашному бою, а также вручил благодарственные грамоты юнармейцам школы №58 за хорошие результаты в финале Всероссийской смены "Служу Отчеству!".

"Мы поддерживали Юнармию и будем поддерживать. Это нужно для самих ребят, в первую очередь, для нашего города и для всей страны. Дети увлечены – это самое главное. В Юнармии их воспитывают быть патриотами нашей страны. Эти дети – наше будущее", - добавил Хлиманков.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году по предложению министра обороны Сергея Шойгу, поддержанному президентом РФ Владимиром Путиным. Членами движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.