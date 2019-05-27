Эксперты премии "Приоритет" посетили завод Vestas в Ульяновске

Москва, 27 мая. Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" в 2019 году ввел две новых номинации: "Приоритет-Экспорт" и "Приоритет-Локализация". Первой подала заявку на участие в номинации "Приоритет-Локализация" компания "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" из Ульяновска, которая локализует производство композитных лопастей для турбин ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 3.6, 3.8, 4.2 МВт.

Партнерами проекта выступают датская компания Vestas (мировой лидер в производстве ВЭУ), РОСНАНО и консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей и позволил создать более двухсот новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. Плановый объем выпуска продукции составит 200 лопастей в год.

Председатель Экспертного совета премии "Приоритет", президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин и председатель Оргкомитета премии "Приоритет" Виталий Расницын посетили завод Vestas в рамках проекта премии "Открытая экспертиза", где смогли увидеть первое и пока единственное производство в РФ лопастей для ВЭУ. Производственный цикл для 62-метровой лопасти включает в себя нарезку и выкладку стекловолокна, производство перемычек и оболочек лопасти методом вакуумной инфузии, сборку и контроль качества, окраску и финишный контроль, формирование комплектов. При производстве лопастей используется российское стекловолокно, выпуск которого был освоен АО "ОС Стекловолокно" в городе Гусь-Хрустальный.

"Участник конкурса "Приоритет" ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" – очень современный завод с хорошо подобранными и обученными в Испании кадрами, которые передают свои знания в области ветроэнергетики местным специалистам. Цеха загружены работой, соблюдаются инновационные технологии для производства высококачественной продукции – лопастей для ВЭУ. И это является одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России", - поделился впечатлениями Геннадий Воронин.

Локализация производства в Ульяновске осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта между "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", Министерством промышленности и торговли и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на восемь лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. Компания Vestas была выбрана поставщиком оборудования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе РОСНАНО и "Фортум"), реализующего проекты строительства ветропарков в РФ общей мощностью более 1800 МВт. Эксперты премии также посетили первый в России ветропарк - Ульяновскую ВЭС-2 (первый завершенный проект Фонда развития ветроэнергетики), основное оборудование которого произведено в России. ВЭС-2 состоит из 14-ти ветроэнергетических установок мощностью 3,6 МВт каждая.

Ожидается, что уже к 2050 году около 50% мировых энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет ветровой и солнечной генерации. Приход на российский рынок крупных международных компаний обеспечил трансфер технологий, которые позволяют создавать предприятия по производству оборудования и строительству объектов солнечной генерации.

Прием заявок на премию "Приоритет" продолжается, в июне будут объявлены первые номинанты.

Заполнить заявку можно на официальном сайте конкурса.

Возрастная категория 12+

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии. Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС. Организатор – КГ "Деловая Лига".

Контактная информация для СМИ:

Галина Емельяненко, директор по коммуникациям Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет"

mob: +7 (985) 7746251, e-mail: pr@prioritetaward.ru