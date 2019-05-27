Группа РОСНАНО рассказала о перспективах ветроэнергетики в России на Форуме ARWE 2019

ТАСС, 27 мая. Фонд инфраструктурных и образовательных программ выступил партнером Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE 2019 (16+), который прошел в Ульяновске. Главной площадкой Форума стал Ульяновский наноцентр ULNANOTECH, входящий в инвестиционную сеть Фонда, создающую и развивающую нанотехнологические стартапы.

О проделанной Группой РОСНАНО работе по развитию ветроэнергетики в России и планах на ближайшее десятилетие журналистам на Форуме рассказал управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона ВИЭ (возобновляемых источников энергии) УК "РОСНАНО" Махмуд Буриханов. Он напомнил, что в свое время было принято решение одновременно инвестировать и в строительство ветропарков, и в локализацию компонентов ветроустановок. В программе локализации РОСНАНО является финансовым инвестором.

Одобренная два года назад вместе с мировым лидером в области ветроэнергетики, датской компанией "Вестас", программа локализации касалась именно тех элементов ветроустановок, в которых безусловно присутствуют нанотехнологии - композитные материалы и соответствующие покрытия: башни и лопасти. Лопасти ветроустановок – это уникальные цельные композитные технологические изделия, которые начали производить в Ульяновской области. "Вестас" является одной из немногих компаний в мире, которая использует композитные пултрузионные профили из углеволокна для укрепления лопастей. Благодаря этой технологии можно наращивать длину лопасти без сильного увеличения веса. "Это уникальная технология в мире, и она есть у нас. Мы начали производить отечественные лопасти в рамках программы импортозамещения", - сказал Махмуд Буриханов.

Ульяновскую область выбрали для локализации производства лопастей по той причине, что здесь есть хороший авиационный кластер, который способен освоить работу с композитными материалами. "Ну и, конечно, политический ресурс губернатора Сергея Морозова, который позволяет реализовать большой производственный проект", - отметил Буриханов. Общий портфель заказов для предприятия – 1800 МВт (установка 3,6 – 4,2 МВт по три лопасти). Часть лопастей будет экспортирована за рубеж.

У России специалист видит огромный потенциал в развитии ветроэнергетики: "У нас она только начинает появляться, только открывается новый большой рынок". Сейчас предприятие в Ульяновске нарабатывает опыт производства лопастей длиной 62 м. Но после принятия программы развития ВИЭ на 2025-2035 годы "надо удлинять лопасть, поднимать высоту башен и работать над другими элементами", отметил представитель РОСНАНО.

Освоение новых технологий требует появления образовательных программ, и, соответственно, развиваются научные исследования. Появляется весь цикл – наука, образование, производство. Работающие сейчас в Ульяновске специалисты прошли стажировку в Испании на производстве "Вестас", а затем передали полученный там опыт местным сотрудникам. Сейчас Московский государственный технический университет имени Баумана в партнерстве с Ульяновским государственным техническим университетом (УлГТУ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ разрабатывают первую программу профессиональной переподготовки в ветроэнергетике.

Принимающая участие в этой работе заведующая кафедрой "Технологии ветроэнергетики" УлГТУ Ольга Уханова рассказала журналистам, что разработка программы фактически завершена, летом начнется обучение пилотной группы специалистов "Вестас", энергетической компании "Фортум" и компании "Башни ВРС" (производитель башен для ветроустановок в Ростовской области). Это специальности строителей, проектировщиков, эксплуатационников ветроустановок, метеорологов, специалистов композитных производств, в том числе менеджмент. "Есть планы на основе разработанной программы сделать отраслевую магистратуру и привлечь к ее работе другие профильные вузы", - рассказала Ольга Уханова. По ее словам, программа будет весьма востребованной, так как, с учетом мирового опыта, текущая программа развития ветроэнергетики до 2024 года создаст 8-12 тыс. рабочих мест.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ организовал на Форуме ARWE 2019 фотовыставку "Время новой энергии". Она посвящена действующим станциям ВИЭ и предприятиям, производящим оборудование для них. Все они созданы при поддержке РОСНАНО. Это солнечные и ветряные станции, предприятие "Хевел" по производству солнечных панелей в Чувашии, заводы по производству основных компонентов ветроэнергетических установок: лопастей – в Ульяновской области, гондол – в Нижегородской области, башен – в Ростовской области. По окончании Форума выставка осталась в распоряжении кафедры "Ветроэнергетические системы и комплексы" УлГТУ.

Для журналистов, принявших участие в работе Форума, Фонд инфраструктурных и образовательных программ организовал пресс-тур на производство лопастей "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" (совместная компания Vestas Wind Systems A/S, РОСНАНО и консорциума инвесторов Ульяновской области) и на Ульяновскую ВЭС-2 - первый ветропарк, на котором установлено основное оборудование, произведенное в России.

Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019 — крупнейшая B2B-площадка, объединяющая деловую программу, специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов. В его работе принимает участие свыше 900 человек – представителей органов власти, профильных министерств, ведомств, ведущих компаний отрасли, экспертного сообщества и СМИ. География участников – 14 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Япония, Китай, США. Проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда Росконгресс и Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH. В ходе пленарного заседания за достижения в развитии ветроэнергетической отрасли губернатору Ульяновской области Сергею Морозову вручили Премию "Золотой ветер" Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ).

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко.

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