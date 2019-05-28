На ПАО "МЗИК" прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей

ТАСС, 28 мая. На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, (ПАО "МЗИК", Екатеринбург), одном из ведущих предприятий ОПК Урала, прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, традиционные состязания выявляли лучших по профессии в трех номинациях: среди водителей электротележек, грузовых автомобилей и экскаваторов.

"Если для участников первых двух категорий конкурсы профмастерства проводились на заводе и ранее, то для экскаваторщиков они стали дебютными", - сообщили на предприятии.

Конкурс профмастерства проводился в два этапа. Первый - теоретический, где автомобилисты демонстрировали свои знания правил безопасности дорожного движения и устройства автотранспорта. Второй – практический, в ходе которого водители показали умение управлять своими машинами.

"Наиболее захватывающей частью конкурса стало состязание экскаваторщиков. Участники с помощью ковша помещали металлический стержень в узкую трубу, забрасывали мяч в баскетбольную корзину, собирали пирамидку из автомобильных покрышек. Кроме того, им было необходимо проехать задним ходом "змейку", вписаться в узкий бокс и потратить на это не более пяти минут", - сказано в сообщении предприятия. Такие трюки были включены в конкурсную программу не только из-за их зрелищности. Так калининцы продемонстрировали виртуозное владение техникой и скоростное маневрирование, что свидетельствует о высокой квалификации экскаваторщиков, умении работать в ограниченных условиях, выполнять сложнейшие производственные задачи, отмечают организаторы.

По итогам конкурса в каждой из номинаций была определена тройка призеров. Победители получили грамоты, медали и материальное поощрение.

"На победу я не рассчитывал, но надеялся. В теоретическом туре допустил одну ошибку, а это пять секунд штрафного времени, поэтому практику мне надо было проехать не только быстрее конкурентов, но и максимально чисто. Особых трудностей маршрут не вызвал: работая в цехах, мы и не такие "змейки" выписываем, так что сегодня просто делали свою работу", - признался лидер в номинации "Водитель грузового автомобиля" Дмитрий Яресько.