"ИКС Холдинг" впервые представит продукты своих компаний на ПМЭФ-2019

Москва, 28 мая. /ТАСС/. "ИКС Холдинг" впервые станет участником Петербургского международного экономического форума. На площадке Экспофорума компания представит интерактивный стенд, где продемонстрирует ключевые продукты, разработанные для различных отраслей.

Концепция интерактивного стенда перекликается с ключевой миссией компании и отражает ее стремление к преумножению технологий, развитию конкурентоспособного рынка IT, содействию развитию цифровой экономики и поддержке IT – талантов из различных областей бизнеса. Центральное место на стенде займет фигура "Х", символизирующая знак умножения как глобальную идею Холдинга. Отдельная секция будет посвящена цифровым профессиям как части цифровой реальности, которая уже существует. Специалисты "ИКС Холдинга" наглядно продемонстрируют посетителям стенда, как цифровизация отраслей меняет наше привычное представление о сферах деятельности. IT-аудитор, цифровой лингвист, цифровой юрист и даже цифровой агроном – все эти профессии уже существуют.

"Технологии развиваются с невероятной скоростью. Роботы и искусственный интеллект давно стали неотъемлемой частью различных производств и бытовой жизни людей, но они непрерывно "осваивают" все более сложные функции, позволяют человеку минимизировать рутинные процессы и освобождать время для более важных задач. Мы расскажем о новых продуктах для бизнеса и частных лиц, которые в скором времени станут привычным элементом жизни, о том, как развиваем действующие технологии, и о вопросах подготовки кадров, которые будут развивать отрасль в будущем. Мы формируем "завтра" уже сейчас", — комментирует вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина.

"ИКС Холдинг" сегодня объединяет двадцать три ведущие компании российского рынка информационных технологий, имеющие собственные пакеты готовых решений, услуг и сервисов, многие из которых уже внедряются в различных отраслях экономики. Созданная единая экосистема позволяет "ИКС Холдингу" успешно развивать и поддерживать конкурентоспособность российских IT-технологий. Признанием успехов компании является готовность мировых лидеров среди технологических компаний развивать партнерские проекты совместно с компаниями "ИКС Холдинга".

Так, в рамках ПМЭФ – 2019 "ИКС Холдинг" планирует провести ряд деловых встреч и переговоров, а в первые два дня форума запланировано подписание восьми значимых для рынка и целого ряда отраслей экономики коммерческих соглашений и меморандумов о сотрудничестве с крупнейшими мировыми корпорациями.

ООО "ИКС Холдинг" - российская многопрофильная ИТ-структура, в основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. "ИКС Холдинг" представляет собой единую экосистему из 23 ИТ-компаний, включающую холдинги "Цитадель", "Форпост", "КНС групп" (YADRO), "Криптонит" и АО "Петер-Сервис" (Nexign).

Общее число сотрудников, работающих в компаниях, превышает 6 500 человек, а география бизнеса охватывает все регионы России, а также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.

Среди приоритетных направлений: цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, большие данные, разработка и внедрение систем поддержки деятельности операторов мобильной связи, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект.

Миссия Холдинга - содействие развитию цифровой экономики в России, поддержка отечественных ИТ-талантов в различных отраслях бизнеса.

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Департамент корпоративных коммуникаций "ИКС Холдинга"

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