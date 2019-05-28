Накануне форума "Сообщество" в Улан-Удэ члены ОП РФ займутся общественными проверками

Москва, 28 мая. Накануне форума "Сообщество", который пройдет в Улан-Удэ 30–31 мая, члены Общественной палаты РФ проведут целых два дня "в полях": съездят в масштабный сельхозрейд, пообщаются с НКО региона и проведут общественные проверки на социальных объектах.

28–29 мая заместитель председателя Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Александр Шипулин и заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко познакомятся с социальной инфраструктурой нескольких сел и поселков. Они посетят возрожденные фермерами улусы, изучат работу нескольких хозяйств. Общественники завершат свою предфорумную работу встречей с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

Заместитель председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Андрей Царев посетит 28 мая региональную общественную организацию инвалидов "Отрадный сад". Следующий день он посвятит объектам соцзащиты Бурятии: проведет проверку таких учреждений, как детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии "Журавушка" и Мухоршибирский психоневрологический интернат.

Отдельная программа намечена у председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора: 28 мая он вместе с членом комиссии Галиной Горбатых посетит специализированный жилой дом для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой и проверит жилую новостройку на предмет доступности для инвалидов. На следующий день он посетит общеобразовательную школу №63, где проведет эксперимент: сам Игорь Шпектор или его помощник сядут в инвалидную коляску и протестируют доступность среды в учебном заведении на себе.

Игорем Шпектором также запланировано посещение объектов теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также совещание на тему модернизации ТЭЦ-2 как необходимого условия социально-экономического развития республики. После этого он также встретится с главой Бурятии.

Объекты Минспорта возьмет на себя зампредседателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. Она посетит Центральный республиканский стадион, физкультурно-спортивный комплекс и спортивную школу №5.

С представителями НКО республики встретятся члены Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО — глава комиссии Елена Тополева-Солдунова и член комиссии Наталья Кирюхина.

А член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Елена Мильто проведет встречу в Министерстве экономики Бурятии: с представителями министерства она обсудит общие тенденции и направления развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Бурятии, спросит про яркие примеры реализации государственных форм поддержки МСП в регионе и про точки развития молодежного предпринимательства.

Программа форума "Сообщество" в Улан-Удэ.

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