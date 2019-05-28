Пушкинский музей отпразднует 107 лет со дня открытия

Москва, 28 мая. ГМИИ им. А.С. Пушкина 31 мая празднует свой день рождения – 107 лет со дня открытия. Это событие традиционно станет особенным для посетителей. С 11:00 до 20:00 вход в Главное здание музея будет бесплатным, а на внешней колоннаде посетителей угостят мороженым "Филевское".

ГМИИ им. А.С. Пушкина был открыт 31 мая (13 июня) 1912 года. Основателем музея был профессор кафедры теории и истории искусства Московского Императорского университета Иван Владимирович Цветаев, отец поэта Марины Цветаевой. Собрание музея насчитывает около 700 тыс. произведений разных эпох – от древних цивилизаций до начала XXI века. Главное здание ГМИИ является памятником архитектуры конца XIX – начала XX века, а весь музейный комплекс включает в себя 27 зданий и строений. В музее хранятся живописные полотна французских художников-импрессионистов из собраний московских купцов Сергея Щукина и Ивана Морозова, произведения искусства Древнего Египта из коллекции Владимира Голенищева, а также шедевры старых мастеров и другие памятники.

Возрастная категория 6+

Подробнее об истории музея можно узнать на сайте.

Дата проведения: 31 мая 2019, с 11:00 до 21:00 (кассы работают до 20:00).

Место проведения: Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина (Волхонка, 12).

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:

+7 499 678 34 27

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