В "Лужниках" 2 июня пройдет Красочный забег

Москва, 28 мая. "Беговое сообщество" и АНО ЦПСМ "Московский Марафон" организуют Красочный забег — пять километров бега, четыре разноцветные зоны на дистанции, более 5 т разноцветной краски ждут участников 2 июня на территории Олимпийского комплекса "Лужники".

Участники пробегут через четыре зоны, где их будут осыпать яркой и безопасной для здоровья краской. Это единственный старт Бегового сообщества, где не используются чипы хронометража.

Первый Красочный забег прошел в 2013 году и с тех пор стал одним из самых ожидаемых событий лета. На забеге можно кидаться краской, танцевать и делать оригинальные фотографии всей семьей — участие в забеге доступно с 14 лет. Многие выходят на старт в костюмах, превращая соревнование в маскарад на бегу. Организаторы ежегодно проводят конкурс на самый необычный наряд.

Все участники получат пакеты с краской для красочного салюта и памятные значки на финише. Специально для мероприятия были разработаны дизайнерские футболки с изображением супергероев и фирменной символикой забега. Футболки можно будет купить на выдаче пакетов участников или поймать на мероприятии: по традиции организаторы запустят сувениры из пневмопушки во время сбора участников, перед разминкой и перед награждением.

После награждения победителей и призеров тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а со сцены на них обрушится разноцветная красочная волна.

Онлайн-регистрация на Красочный забег уже закрыта. Дополнительная регистрация будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов — 30 мая и 1 июня.

Подробная информация на сайте.

Возрастная категория 12+