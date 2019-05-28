МТС назвала самых активных потребителей облачных технологий

Москва, 28 мая. Российские предприятия переносят в облачные среды интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы, базы данных, учетные системы, тестовые среды для разработки новых сервисов. По данным компании МТС, активнее всего облачные сервисы используют представители ритейла (порядка 25% от всех пользователей), финансов (22%), а также промышленные предприятия (20%).

Согласно аналитическим данным компании, наибольшую долю заявок на миграцию в облако, порядка 60%, генерируют ИТ-подразделения. Облачные технологии позволяют им быстро организовывать тестовые среды, обеспечивают непрерывность работы систем и повышают скорость развертывания ИТ-инфраструктуры.

В первом квартале 2019 года в МТС зафиксировали четырехкратный рост выручки от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в 7,5 раз. Растет число компаний, которые размещают персональные данные в облаке в соответствии с 152-ФЗ "О персональных данных": в первом квартале текущего года этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

"С развитием облачного бизнеса мы связываем глобальные планы по выходу МТС на принципиально новый уровень в качестве провайдера цифровых услуг. За последнее время мы значительно укрепили свои позиции на рынке облаков за счет развития собственной облачной платформы и запуска новых сервисов, а также благодаря приобретению одного из крупнейших в России провайдеров "ИТ-Град", - комментирует директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

По разным аналитическим данным, объем российского рынка облаков растет в среднем на 25-30% в год, соответствуя общемировым тенденциям. По оценке iKS-Consulting, российский рынок облачных сервисов в 2018 году вырос на 25% по сравнению с 2017 годом и достиг 68,4 млрд. МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров. По итогам 2018 года провайдер отчитался о росте выручки от облачных услуг более чем в три раза.