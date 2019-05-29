В деревне Захарово 2 июня состоится 44-й Пушкинский праздник

Москва, 29 мая. Ежегодный Пушкинский праздник, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, пройдет 2 июня в деревне Захарово Одинцовского городского округа. В этом году праздник приурочен к 220-летию со дня рождения поэта. По традиции торжества и народные гуляния развернутся на всей территории Усадьбы и парка Захарово в формате опен-эйр. Начало торжеств в 11:00.

Более 5 тыс. поклонников творчества великого поэта А.С. Пушкина соберутся со всех уголков России в деревне Захарово, чтобы отметить его день рождения. Гости праздника окунутся в атмосферу пушкинской поры, почувствуют себя дамами и кавалерами золотого века, услышат стихи и прозу поэта в исполнении артистов театра и кино, научатся писать пером, узнают об особенностях развития письма на Руси и познакомятся с первой техникой книгопечатания, увидят концертные программы и театрализованные постановки, подготовленные специально к 44-му Пушкинскому празднику. На празднике широко представлены игры детства Александра Сергеевича, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые. У гостей будет возможность посетить экскурсии в музее-усадьбе "Захарово", куда на лето к бабушке приезжал юный поэт. Вход на праздник бесплатный.

Программу представят Государственный оркестр "Гусляры России", Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", солисты Большого театра и театра Новая опера, танцевальные и театральные коллективы. На поляне сказок в течение всего дня спектакли участников первого международного фестиваля сказки "Золотая рыбка". У памятника маленькому Пушкину в этот день традиционно собираются поэты со всей страны, чтобы поделиться друг с другом и со зрителями своим творчеством.

Кроме того, в рамках мероприятия произнесут праздничную речь и почитают стихи великого поэта Народный артист РФ Аристарх Ливанов, Заслуженный артист РФ Андрей Межулис, актрисы театра и кино Лариса Шахворостова и Любовь Руденко. Музыкальные произведения исполнят солист театра "Новая опера" Сергей Шеремет, солист театра "Градский Холл" Эмиль Кадыров, солист оперного театра консерватории им П.И. Чайковского Владимир Автомонов и другие. Ожидаются также выступления казачьего и цыганского ансамблей.

Усадьба Захарово расположена в Одинцовском городском округе, в одноименной деревне, и известна как "колыбель гения юного Александра Пушкина". Ведь именно в деревню Захарово выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето.

Парк Захарово - популярное место отдыха для местных жителей и туристов. На территории парка расположены Русская деревня, Поляна сказок, Малая поляна с летней эстрадой и танцевальной площадкой, Аллея Славы, Яблоневый сад, спортивная и детская площадки. Для посетителей парка ведется аудио-вещание сказок и лирики А.С. Пушкина, свои двери открывает "Театр Сказок". В парке проводятся праздники, мастер-классы, фестивали, концерты, конкурсы и многое другое.

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