Экономическая конференция "Россия – Африка" пройдет 18-22 июня в Москве

Москва, 29 мая. В Москве прошло второе заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий по линии Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Ежегодное собрание Афрэксимбанка и экономическая конференция "Россия – Африка" состоятся 18-22 июня в Москве.

В ходе заседания рассматривались организационные вопросы, в том числе готовность площадки, транспортное обеспечение гостей и участников мероприятия, ход пригласительной кампании и возможность проведения двусторонних и многосторонних встреч на полях мероприятий по линии Афрэксимбанка. Особое внимание было уделено концепции деловой программы экономической конференции "Россия – Африка", которая пройдет в рамках ежегодного собрания Афрэксимбанка. Александра Огнева, заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс, соорганизатор мероприятий с российской стороны, в своем выступлении подчеркнула заинтересованность официальных лиц, деловых кругов и экспертного сообщества в формировании деловой части программы. "В мероприятии подтвердили свое участие свыше 10 министров финансов, торговли и промышленности ряда африканских стран, включая Египет, Нигерию, Руанду, Сьерра-Леоне, спецпредставители Африканского Союза, главы международных финансовых институтов. Обширность деловой программы во многом обусловлена также активной поддержкой со стороны бизнес-сообщества России и Африканского континента", – отметила Огнева. Основные темы деловой программы затронут сотрудничество в сферах торговли, экспорта на глобальные рынки, инвестиций, разработки и освоения горнорудных месторождений, здравоохранения, образования, а также развития жедезнодорожной инфраструктуры на Африканском континенте.

Необходимость максимально наполнить площадку мероприятий реальным экономическим содержанием, основанным на прямом взаимодействии деловых кругов России и Африки, подчеркнул руководитель рабочей группы, глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. По его словам, "в течение двух дней на одной площадке соберутся представители африканских органов государственной власти, руководители финансовых организаций и бизнеса. Очень важно российской стороне грамотно использовать потенциал мероприятия и презентовать лидерам, напрямую принимающим решения в экономической и инвестиционной сферах, не просто достижения российских компаний, а готовые решения и идеи для совместных проектов".

Для удобства участников экономической конференции будет открыт доступ к использованию приложения Афрэксимбанка AAM-2019, которое позволяет напрямую связаться и договориться о встрече с любым делегатом, согласившимся на использование данной опции.

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