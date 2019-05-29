Во Владикавказе прошла пресс-конференция Международного кинофестиваля "КиноБарс"

Владикавказ, 29 мая. Сегодня в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В.В. Тхапсаева состоялась пресс-конференция, посвященная Международному кинофестивалю "КиноБарс", который пройдет во Владикавказе с 30 мая по 2 июня.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра культуры РСО - Алания Чермен Дудати, заслуженный артист РСО - Алания Алан Догузов, заслуженный деятель искусств РФ Аким Салбиев, директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов, актриса театра и кино Анна Попова, актер Родион Галюченко, сценарист и режиссер Вазген Каграманян. Модератором выступила заместитель председателя Комитета по печати РСО - Алания Мадина Габалова. Среди гостей на пресс-конференции присутствовали актрисы Евгения Серебренникова, Ирина Баринова, актеры Тимур Ефременков, Георгий Кузубов, Руслан Зульфугаров и режиссер, сценарист Леонид Пляскин.

Президент кинофестиваля "КиноБарс" Алан Догузов рассказал о программе кинофестиваля, предстоящих мастер-классах и творческих вечерах: "Режиссеры, которые нас посетят, несмотря на свой юный возраст, уже побывали в Каннах. Они дадут нам мастер-классы, развеют сомнения молодых будущих кинематографистов. Прежде всего это форум, это школа, и я думаю на базе этого фестиваля мы сможем развивать и возрождать кинематограф Северной Осетии".

Фильм режиссера Надин Лабаки "Копернаум", номинант престижных международных кинофестивалей, в том числе "Оскар", "Сезар", "Золотой глобус", обладатель наград Каннского кинофестиваля 2018 года откроет Международный кинофестиваль "КиноБарс".

Картиной закрытия станет драматический фильм Сергея Дворцевого "Айка", участник основной конкурсной программы Каннского международного кинофестиваля 2018 года. Представит киноленту актриса Самал Еслямова, исполнившая главную роль и получившая "Золотую пальмовую ветвь" за лучшую женскую роль.

Председатель жюри кинофестиваля "КиноБарс", заслуженный деятель искусств РФ Аким Салбиев поблагодарил Алана Догузова за организацию фестиваля и подчеркнул, что это мероприятие - праздник для республики: "Я помню и читал, что со второй половины XX века Владикавказ, раньше Орджоникидзе, был культурной столицей всего Северного Кавказа. Мы этим гордились, и вновь мы на пути к возрождению культурной столицы".

Директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов поблагодарил журналистов за присутствие и отметил большую работу, которую проделал Алан Догузов по организации кинофестиваля: "В программе, действительно, очень много интересных кинопоказов, мастер-классов, творческих встреч. Хочу пожелать удачи и успехов великому продюсеру".

Организаторами мероприятия выступают Гильдия кинорежиссеров России, Правительство РСО - Алания, Администрация местного самоуправления Владикавказа, киностудия FARN MOVIE, при поддержке главы РСО - Алания. Информационные партнеры фестиваля: Информационное агентство России ТАСС, филиал ВГТРК ГТРК "Алания", Комитет по печати РСО - Алания.

Возрастная категория мероприятия 16+