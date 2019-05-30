XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского доступен онлайн

Москва, 30 мая. В Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня пройдет XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Крупнейший в мире канал классической музыки medici.tv во второй раз стал официальным партнером конкурса, осуществляющим трансляцию всех конкурсных выступлений на своей цифровой платформе.

Начиная с первого дня музыкального состязания, его события будут доступны для онлайн просмотра, а также в записи на сайте tch16.medici.tv вплоть до 2027 года. Помимо этого, платформа #TCH16, в работе которой будет задействовано более 250 человек, предложит зрителям несколько нововведений. 14 июня начнет свою работу круглосуточный новостной канал The Studio, в эфире которого будут транслироваться основные события конкурса, закулисные репортажи, архивные кадры и другие эксклюзивные видео. Также в этом году впервые будет проведено зрительское онлайн голосование, которое позволит любителям музыки во всем мире поддержать понравившегося участника. Голосование будет открыто во время финального тура конкурса.

Сайт уже начал свою работу – сейчас там можно ознакомиться с новостями конкурса, материалами из его истории и архивными видеозаписями.

В 2015 году интернет-трансляции выступлений XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского на medici.tv установили рекорд в мире классической музыки – более 10 000 000 просмотров в 187 странах мира и 13 000 городов. Активность в социальных сетях стала еще одним рекордом – аудитория охвата составила более 6 000 000 пользователей.

Канал medici.tv является мировым лидером в области потоковой передачи классических музыкальных клипов. Благодаря тщательному отбору концертные записи, транслируемые medici.tv в прямом эфире или по требованию, вот уже 10 лет привлекают внимание любителей музыки, профессиональных музыкантов и учреждений по всему миру. Названная газетой "Нью-Йорк Таймс" "явлением, самым близким к потоковым передачам классики компанией "Нетфликс", онлайн-платформа medici.tv доносит живую классическую музыку до ее поклонников во всем мире. С момента своего основания в 2008 году medici.tv снимала выступления ведущих солистов, ансамблей и оркестров классической музыки в знаменитых концертных залах, на фестивалях и конкурсах по всему миру. Как крупнейший канал классической музыки medici.tv предлагает вниманию интернет-аудитории более 150 передач в прямом эфире в год и самый большой перечень видео, включающий в себя записи концертов, балетных постановок, опер, мастер-классов, документальные фильмы, отснятые за сценой материалы и интервью, транслируемые в высоком разрешении. Передачи medici.tv можно смотреть на телеэкранах (через AirPlay или Chromecast), а также с помощью планшетов и смартфонов.

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