Эффект от рацпредложений в "Газпром трансгаз Екатеринбург" превысил 7 млн рублей за год

ТАСС, 30 мая. В конкурсах на звание лучших рационализаторов в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в 2018 году приняли участие 540 человек, обладателями первых мест стали представители Инженерно-технического центра (ИТЦ) и Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Как сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", суммарный экономический эффект от рационализаторской деятельности за минувший год составил 7,315 млн рублей.

Победители определялись в двух номинациях: "Лучший рационализатор Общества" и "Лучший молодой рационализатор Общества" (работники в возрасте до 35 лет). Конкурс проходил в два этапа. На первом прошли конкурсы в филиалах, наиболее достойные вышли во второй этап, где уже оценивались оргкомитетом под руководством главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Сергея Трапезникова.

На участие в конкурсе в старшей возрастной категории заявилось 352 человека, от которых поступило 383 рационализаторских предложения, в том числе 345, примененных на практике. Суммарный экономический эффект от их использования был оценен в 4,125 млн рублей.

Победителем стал начальник лаборатории по пуско-наладке низковольтного оборудования ИТЦ Евгений Каюков, который выступил автором и соавтором сразу 11 рационализаторских предложений.

Второе место заняли представители Управления аварийно-восстановительных работ №3 – начальник автотранспортного участка Евгений Петров и механик участка Алмаз Хуснутдинов. Экономический эффект от двух внесенных ими рацпредложений составил почти 360 тыс. рублей.

Третьим стал начальник энергетического участка аварийно-ремонтного пункта города Сысерть (Свердловская обл.) Малоистокского ЛПУМГ Александр Кошелев. Его рацпредложение позволило Обществу сэкономить в минувшем году 318,5 тыс. рублей.

В конкурсе "Лучший молодой рационализатор" участвовало 188 работников. Общее количество рацпредложений – 246, в том числе 211 внедренных. Суммарный экономический эффект составил 3,190 млн рублей.

Первое место оргкомитет присудил инженеру I категории по КИПиА службы автоматизации и метрологического обеспечения Оренбургского ЛПУМГ Владимиру Крюкову, который стал соавтором двух предложений, еще три – его персональные. Экономический эффект от внедрения идей победителя конкурса превысил 777 тыс. рублей.

В число призеров также вошли работники служб автоматизации и метрологического обеспечения: инженер по КИПиА из Далматовского ЛПУМГ Андрей Рыбин стал вторым, приборист 6-го разряда Челябинского ЛПУМГ Иван Антонов замкнул тройку призеров.

"Награждение победителей состоится в конце августа и будет приурочено к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Конкурс лучших рационализаторов проводился в "Газпром трансгаз Екатеринбург" второй раз" – сказано в сообщении компании.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.