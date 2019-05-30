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Калининская АЭС стала лидером среди АЭС России в области обеспечения культуры безопасности

Такие данные озвучены по итогам первого квартала текущего года
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© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 30 мая. Калининская АЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом", занимает лидирующую позицию по интегральному показателю состояния культуры безопасности по итогам первого квартала текущего года. Эти данные были озвучены в ходе рабочего визита на предприятие первого заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Александра Шутикова.

"Калининская АЭС заслуженно была выбрана одной из двух лучших станций концерна в области культуры безопасности в 2018 году, - прокомментировал Александр Шутиков. – И в этом году видно, что коллектив атомной станции не снижает темпов. Заинтересованность, инициатива, проявление лидерских позиций и лидерских качеств руководства станции, которые передаются на все уровни управления, заметны. И мы ставим в пример Калининскую АЭС всем в целом по концерну". 

Лидирующую позицию по итогам первого квартала удалось достичь благодаря целенаправленной и последовательной работе всего коллектива атомной станции. Наибольший вклад в итоговое значение внесли показатели постоянных улучшений культуры безопасности на Калининской АЭС. К ним относятся количество внедренных и принятых к реализации предложений оперативного персонала по совершенствованию эксплуатации, количество положительных практик, размещенных в информационной системе учета опыта эксплуатации и принятых к реализации на других АЭС, и ряд иных показателей. 

В рамках посещения Калининской АЭС Александр Шутиков провел совещания с руководством атомной станции и начальниками основных производственных подразделений, где состоялось совместное обсуждение вопросов, связанных с развитием культуры безопасности и интегрированной системы управления. Также Шутиков совершил обход технологических помещений энергоблока №1 Калининской АЭС.

Интегральный показатель состояния культуры безопасности состоит из суммы трех показателей: показателя существенных недостатков, показателя базового уровня культуры безопасности, показателя динамики изменений культуры безопасности.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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