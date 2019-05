Гости фестиваля "НАШЕСТВИЕ" смогут разместиться в палаточных гостиницах

Москва, 30 мая. В Большом Завидово Тверской области 19-21 июля пройдет юбилейный фестиваль "НАШЕСТВИЕ", отмечающий в 2019 году свое 20-летие.

Организаторы не забыли позаботиться об удобстве и комфорте гостей, с каждым годом улучшая инфраструктуру и бытовые условия посетителей фестиваля. В 2019 году на "НАШЕСТВИИ" в распоряжении гостей впервые две палаточных гостиницы с круглосуточным заселением.

Найти палаточные гостиницы будет очень просто. Каждая из них получила название в честь одного из известных рок-клубов: "Московская рок-лаборатория" превратилась в отель "Москва", а "Свердловский рок-клуб" - в "Свердловск" соответственно.

Самые просторные номера и выгодное расположение по отношению к Главной сцене фестиваля - у гостиницы "Москва" (только для владельцев билетов FAN и VIP). Палаточный отель состоит из просторных кемпинговых палаток для двух-трехместного размещения. Предусмотрено все необходимое - надувные матрасы, надувные спальные мешки и подушки, кемпинговая мебель (стол и стулья), гигиенические принадлежности и не только.

В палаточной гостинице "Свердловск" будут готовы к заселению четырехместные двухслойные палатки (240х205х120 см), оборудованные четырьмя спальными мешками и туристическими ковриками. Для комфортного пребывания гостей фестиваля на территории одноименных городков, где располагаются гостиницы, функционируют платные душевые, производится уборка мусора.

Все подробности - на сайте фестиваля "НАШЕСТВИЕ" nashestvie.ru.

Список участников "НАШЕСТВИЯ - 2019": ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнет Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dергать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Гребля, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и другие.

Возрастная категория 18+