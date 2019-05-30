Московский театр "Геликон-опера" побывал с гастролями в Красноярске

Москва, 30 мая. В конце мая с успехом прошли двухдневные гастроли одного из самых популярных и посещаемых московских театров "Геликон-опера". Столичная труппа представила свои спектакли на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Показы состоялись в рамках федеральной программы "Большие гастроли".

Театр "Геликон-опера" сыграл в Красноярске два спектакля: оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (12+) и оперу Умберто Джордано "Сибирь (Куртизанка в Сибири)" (12+). Оба сюжета воплотил на сцене художественный руководитель и основатель театра – народный артист России Дмитрий Бертман.

Оперетта "Летучая мышь" (создатели определили спектакль как "оперетта-бал с сюрпризами") поставлена больше 20 лет назад при участии Мстислава Ростроповича. Сюжет хорошо известен даже тем, кто далек от музыки и вокального искусства благодаря популярному одноименному музыкальному фильму.

"Сибирь" была поставлена в Италии в 1903 году, однако в России впервые прозвучала лишь в 90-х годах XX века, причем именно в Красноярске. Эту мелодраму с трагическим финалом – перед глазами зрителей выстраивается история куртизанки, которая пошла на каторгу в Сибирь вслед за своим возлюбленным и погибла при попытке бежать, — называют "русской "Травиатой".

Композитор Умберто Джордано, а его супруга была из России, интересовался русской культурой (у него две оперы на русский сюжет). В "Сибири" заметно влияние мотивов из произведений Толстого и Достоевского, а партитура насыщена русскими мелодиями: звучат и песня бурлаков "Эй, ухнем!", и "Боже, царя храни", а балалайки играют попурри на темы русских народных песен "Как во городе царевна", "У ворот, ворот батюшкиных" и "Под яблонью зеленою".

"В этом спектакле показывается трагедия, поэтому здесь не будет иронии. Наша ментальность имеет прямое отношение к любви: так, как любят русские, как русские мстят или ненавидят, так никто, ни в одной стране не проявляет свои чувства. У нас всегда крайности. Поэтому наша любовь часто является разрушительной, становится в конечном итоге каторгой для обоих. Мой спектакль именно про это, про русскую ментальность, связанную с тем, что мы живем в холодной стране с горячим сердцем", — поясняет режиссер-постановщик "Сибири" Дмитрий Бертман.

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, созданный по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. С 2014 года программа реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Cтремительно развиваясь, с 2018 года она охватывает все 85 регионов нашей страны. В 2019 году "Большие гастроли" пройдут по всей России, в проекте примут участие 270 театров.