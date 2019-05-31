В Парке Сказка состоится праздник в День защиты детей

Москва, 31 мая. В московском Парке Сказка, который создан при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 1 июня главными героями дня будут дети. Гостей праздника ждут выступления финалистов шоу "Голос. Дети" и кастинг от художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского.

Программа праздника начнется в 12:00 и завершится в 19:00. Участники телешоу "Голос. Дети" исполнят свои любимые песни и поздравят всех посетителей с Международным днем защиты детей: Кузаков Валерий - победитель последнего проекта "Голос. Дети-6", участник телепроекта "Синяя птица", победитель телепроекта "Юная звезда", Анастасия Сисаури - победительница последнего проекта "Голос. Дети-6", Полина Богусевич – участница первого сезона шоу "Голос. Дети" и победительница "Детского Евровидения" 2017 года, Рагда Ханиева – финалистка проекта "Голос.Дети" и шоу "Победитель", Милана Гогунская – самая юная участница шоу "Один в один" и другие.

Кроме того, на главную сцену поднимутся подопечные Благотворительного Фонда "Ангелы среди нас" и "Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой", а также известные артисты.

В это день состоится запуск новых аттракционов и локаций: Музей НЛО, 3D-лабиринт "Сказочный лес", 40-метровая башня падения, профессиональный симулятор болида Ferrari F150 Italia.

Также пройдет запуск аттракциона Air Race. Это один из самых популярных и одновременно экстремальных аттракционов мира. Аттракцион представляет собой шесть двухместных самолетов. Ощущения, которые испытывают участники полета, максимально приближены к реальным.

Возрастная категория 0+