Всероссийский театральный марафон придет в Центральный округ

Москва, 31 мая. В Воронеже 5 июня пройдет церемония передачи Символа Всероссийского театрального марафона от Приволжского федерального округа в Центральный. В этот день гастрольная эстафета достигнет середины пути самого масштабного проекта Года театра.

Символическую театральную эстафету с 18 января до 5 июня 2019 года уже передали друг другу 42 города России от Владивостока до Cамары. В марафоне уже приняли участие 70 театров. Более 65 000 зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья уже посетили мероприятия Всероссийского театрального марафона и посмотрели около 150 спектаклей.

Марафон задействует все 85 регионов России и проходит в виде эстафеты — от театра к театру, из города в город, c востока страны до ее самой западной точки — Калининграда. Специально разработанный Символ марафона передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону, путешествуя по стране и сопровождая гастроли в каждом городе. Он представляет собой статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи - народный художник России Андрей Ковальчук.

Воронеж, столица Центрального федерального округа, встречает марафон 5 июня. В этот день улица Театральная, которая приводит к фасаду Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова, станет местом театрализованного шествия. В нем примут участие делегации всех 18-ти регионов ЦФО и губернатор Воронежской области Александр Гусев. После шествия праздничное действо переместится в здание театра. На сцене театра Кольцова воронежские артисты представят театрализованный пролог. Его кульминацией станет передача Символа марафона. По окончании пролога актеры Воронежского академического театра сыграют "Вишневый сад" (12+) по А.П. Чехову. Режиссер - художественный руководитель театра Кольцова, лауреат "Золотой маски" Владимир Петров.

Перед торжественными мероприятиями в городе пройдут творческие встречи с видными деятелями театрального искусства. Тематические семинары проведут директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, учредитель Ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Ольга Митина, директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов. Народный артист РСФСР, прославленный артист российского театра и кино Александр Михайлов встретится с театральной общественностью Воронежа.

Возрастная категория 12+

Прямая трансляция из Воронежа пройдет в Одноклассниках 5 июня, 16:30.

Подробности на сайте Года театра и официальном аккаунте в инстаграм https://www.instagram.com/teatrmarafon/

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Варвара Трофимова, пресс-секретарь Всероссийского театрального марафона pr@fcpgd.ru