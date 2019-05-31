Презентация акселератора Сбербанка и компании 500 Startups пройдет в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 31 мая. /ТАСС/. Pitch Day акселератора, запущенного Сбербанком совместно с компанией 500 Startups, пройдет 31 мая в Сан-Франциско. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Сбербанка, руководитель Дирекции по развитию экосистемы (Sber X) Марк Завадский. На Pitch Day международному инвестсообществу будут представлены технологические разработки команд, три месяца работавших в акселераторе. Pitch Day является завершающим этапом программы российско-американского акселератора.

"31 мая пройдет Pitch Day акселератора с участием представителей венчурного сообщества Долины: инвестиционных фондов и бизнес-ангелов. Стартапы представят свои проекты, расскажут, как их бизнес вырос за время акселерации. Мы рады, что сегодня у наших выпускников будет такая площадка для презентации своих разработок, и желаем им только успеха", - говорит Завадский.

В Pitch Day примут участие семь команд, чьи технологические разработки были признаны перспективными для реализации на зарубежных рынках:

- B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов (Yorso); 12 +

- Умная игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями AI (Mishka AI); 12 +

- Платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий (Oz Forensics); 12+

- Разработчик нейроинтерфейса с AI для реабилитации людей после инсульта и травм мозга (i-Brain); 12 +

- AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений (Третье мнение); 12 +

- Сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента (Data Screen); 12 +

- Конструктор договоров от юристов (DocZilla). 12 +

Об Акселераторе

Проект был запущен осенью 2018 года, в конце года определились 30 лучших стартапов из более чем 840 заявившихся на конкурс. Отбором занимались представители Сбербанка и 25 партнеров проекта – крупных компаний и инвестфондов, а также эксперты 500 Startups.

"Процесс отбора был сложным: нам поступили заявки от сильнейших команд со всей России. В выборе мы ориентировались прежде всего на стартапы, которые не только могут стать полноценной частью экосистемы Сбербанка и бизнеса наших корпоративных партнеров, но и одновременно имеют хорошие перспективы на международном рынке", – комментировал старт программы первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

Проект акселерации курирует Sber X – новое подразделение, отвечающее за развитие экосистемы Сбербанка и формирование инновационной среды (внешнюю и внутреннею акселерацию, развитие стартапов), выявление наиболее перспективных технологий и проектов в тех направлениях, которые признаны ключевыми для экосистемы Сбербанка.

"Сбербанк активно развивает экосистему, и мы постоянно ищем перспективные решения и технологии, которые позволят усилить ее качество. Но мы работаем не только для того, чтобы наполнить новыми проектами и технологиями экосистему Сбербанка. Если благодаря нашим усилиям получится вырастить хотя бы одного единорога или помочь стартапам закрепиться как на российском, так и на зарубежном рынке, то это будет победой не только для нас, но и для всего венчурного и инновационного сообщества страны", - комментирует Марк Завадский.

Как проходило обучение

Российский этап акселератора продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта, обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups. В ходе программы команды стартапов прослушали более 200 часов лекций и воркшопов от 25 менторов из Кремниевой долины, провели 582 встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами, проверили в целом 192 бизнес-гипотезы, запустили 138 пилотных проектов и привлекли 164 крупных клиента. За время акселерации рост выручки B2B-стартапов составил в среднем 47%, В2С стартапов – 70%, MAU (число активных пользователей в месяц) В2С стартапов выросло на 40%.

Московский Демо-день акселератора собрал на своей площадке более 500 представителей венчурного и корпоративного рынка России, гости оставили более 1700 заявок на встречи со всеми стартапами проекта, часть из которых уже вылились в договора о сотрудничестве или совместные пилотные проекты.

Для продолжения акселерации в Кремниевой долине были выбраны семь стартапов, чьи проекты были признаны наиболее перспективными для привлечения зарубежных инвестиций. В течение четырех недель под руководством команды 500 Startups стартапы работали с экспертами и менторами, знакомились с потенциальными инвесторами и партнерами. Среди тех, с кем встретятся участники совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, – AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другие ведущие компании.

"Создание конкурентоспособных российских цифровых проектов — важнейшая задача, позволяющая реализовать огромный интеллектуальный потенциал наших граждан. Мы рады, что можем этому содействовать, более того — помочь выходу отечественных стартапов на мировой рынок", - комментировал работу Акселератора Лев Хасис.

Акселератор 500 Startups и Сбербанка — это программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Среди основных целей Акселератора - получение практического опыта, запуск пилотов и появление новых партнеров для участников проекта как в России, так и в США.