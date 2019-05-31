Вопросы общественного здравоохранения включены в повестку деловой программы ПМЭФ

Москва, 31 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры по всему миру ежегодно 31 мая отмечают Всемирный день без табака. За последние десятилетия наблюдается тенденция к снижению преждевременной смертности и росту продолжительности жизни населения. Это прежде всего связано с успешной реализацией программ общественного здоровья, направленных на информирование и мотивирование людей к здоровому образу жизни.

"За последние 10 лет Россия добилась значительных успехов в увеличении продолжительности жизни населения. Еще в середине 2000-х мы зафиксировали в докладе "Умереть молодым" резкое сокращение продолжительности жизни в постсоветский период. На Втором всероссийском форуме, посвященном общественному здоровью и прошедшем в Москве 17–18 октября 2018 года, Группа Всемирного банка представила результаты недавних оценок, демонстрирующих, что ожидаемая продолжительность жизни в стране для мужчин увеличилась с 58 лет в 2003 году до 65,4 лет в 2016 году. Среди женщин этот показатель увеличился с 72 лет в 2003 году до 76,2 лет в 2016 году. Существенную роль в произошедших изменениях сыграли реализованные в течение этого периода эффективные меры по контролю за потреблением табака и алкоголя, в том числе повышение акцизов на сигареты", – отмечает Патрисио Маркес, ведущий специалист в области здравоохранения Департамента глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Группы Всемирного банка.

Вопросы преодоления разрыва в доступности здравоохранения в развитых и развивающихся странах, возможность создания идеальной и универсальной модели системы общественного здравоохранения, а также инновационные международные практики станут ключевыми темами обсуждения в рамках сессии "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты", которая пройдет на Петербургском международном экономическом форуме. Среди участников дискуссии министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, исполнительный вице-президент, директор по вопросам взаимодействия с пациентами отдела стратегических коммуникаций, глобальной общественной политики и здоровья населения MSD Джули Гербердинг, вице-президент по взаимодействию с государственными органами и политике по странам Латинской Америки, Европы, России и Турции Abbott Рауль Альберто Гатика, ведущий специалист в области здравоохранения Департамента глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Группы Всемирного банка Патрисио Маркес, региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд Организации Объединенных Наций Афшан Хан и другие.