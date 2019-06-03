Мастер-классы международного уровня провели во Владикавказе на кинофестивале "КиноБарс"

Москва, 3 июня. Во Владикавказе с 30 мая по 2 июня прошел Международный фестиваль "КиноБарс". Кинофестиваль открылся показом фильма "Капернаум" - лауреата Каннского кинофестиваля в 2018 году, номинанта на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой Глобус". В рамках "КиноБарса" прошли показы фильмов, а также был проведен образовательный сегмент для всех желающих. Также в столице Северной Осетии прошли мастер-классы, круглые столы и творческие вечера кинозвезд. Все мероприятия, включая показы, можно было посетить совершенно бесплатно.

За время проведения кинофестиваля зрителям и жюри показали 19 короткометражных кинолент конкурсной программы, среди них участники и лауреаты престижных кинофестивалей. Перед жюри "КиноБарса" под председательством заслуженного деятеля искусств РФ Акима Салбиева, в которое также входят актер театра и кино Алексей Анищенко, кинооператор Алан Касоев и кинорежиссер Леонид Пляскин, стояла тяжелая задача выявить обладателя гран-при фестиваля и победителей в 13 номинациях. Всех лауреатов кинофестиваля объявили 2 июня на церемонии закрытия.

Накануне в рамках мастер-класса "Игровое кино. Режиссура игрового фильма" режиссер Алан Догузов и оператор Алан Касоев представили короткометражный фильм "Бача", основанный на реальных событиях, после чего ответили на вопросы зрителей о съемочном процессе, подборе актеров и локаций для съемок. "Задача оператора - ставить кадры таким образом, чтобы смысл сцены и смысл кадра не расходились. Моя задача - осмыслить, понять и дополнить", - поделился Алан Касоев.

Сценарист, продюсер и режиссер Леонид Пляскин в ходе мастер-класса по короткометражному кино рассказал о технологии поиска объектов для съемок и подготовительном периоде к съемкам, о специфике взаимодействия режиссера с актерами, сценаристами и другими участниками съемочного процесса. А актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер Рамиль Сабитов на своем творческом вечере поговорил со слушателями о методах работы с актерами на площадке, в частности, упомянул значение актеров массовых сцен и поделился историями из собственного опыта.

По мнению сценариста Вазгена Каграмяна, мастер-классы необходимо посещать всегда, независимо от статуса и возраста. "Существует мировая практика, когда деятели кинематографа даже с мировым именем учатся у начинающих режиссеров, сценаристов, продюсеров. Киноиндустрия не стоит на месте, и наша задача – не отставать", - добавил он.

Заключительный день "КиноБарса" участники кинофестиваля начали с обсуждения проблем регионального кино. В ходе круглого стола "Возрождение кинематографа народов Северного Кавказа в условиях современных цифровых технологий" были обсуждены вопросы продвижения национального кинематографа, способы интеграции культуры малых народов через киноиндустрию. Продюсер, режиссер, Заслуженный деятель искусств РФ Темина Туаева, принимавшая активное участие в обсуждениях, положительно оценила работу кинофестиваля. По ее словам, в Осетии очень много талантливой молодежи, для которой обучающие семинары и мастер-классы "КиноБарса" могут дать базу для реализации своих творческих планов и идей.

Кинофестиваль завершился 2 июня показом фильма закрытия, которым стала работа Сергея Дворцевого "Айка". Актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в этом фильм, в 2018 году победила в номинации за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Она лично представила киноленту зрителям во Владикавказе.

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