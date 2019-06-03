Стать участниками форума "Утро-2019" хотят более 4 тыс. человек

ТАСС, 3 июня. Завершилась регистрация на главный форум уральской молодежи "Утро-2019" (18+), сообщают в пресс-службе форума.

"Первая смена стартует уже 20 июня, ее участниками хотят стать 1558 человек, вторая начнется 25 июня, на нее заявились 2523 человека. Всего на "Утро" в Тюмени подали заявку 4081 человек. Это рекорд по количеству желающих поехать на форум за последние пять лет", - сказано в сообщении.

Потенциальных форумчан ждет региональный отбор, по итогам которого выберут 1230 участников. Также на "Утре" пройдет грантовый конкурс социальных проектов.

Главной тематикой события станет креативный капитал. С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов и способах креативного мышления.

"В этом году мы решили изменить тему на креативный капитал. В современном мире востребован человек, который умеет подходить нестандартно к решению проблем, смотреть на обычные вещи по-новому. На площадках форума будут рассказывать о креативном подходе, который можно применить к любой отрасли. Речь пойдет о главном принципе креативности: максимально выгодный результат, полученный с помощью минимальных затрат", — рассказала замдиректора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Конкурс Росмолодежи

Кроме того, для участников в скором времени откроется прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи. Проекты будут приниматься по направлениям: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа. Грантовый фонд не ограничен, максимальная сумма на один проект — 3 млн рублей.

В оргкомитете форума отмечают, что подать заявку на грант могут все зарегистрированные участники в возрасте до 30 лет на сайте АИС Молодежь России.

Программы и площадки форума

На форуме будет работать культурная программа (квартирники, КВН, брейн-ринг, киноклуб, спектакли и т.д.) и спортивные площадки (йога, турниковый комплекс, баскетбол, волейбол и прочее), а также крытый каток. Территория кадетского училища — 40 тыс. кв. метров. Здесь расположатся шатры для образовательных и тематических программ, в честь Года театра они будут носить имена известных театральных деятелей России. Также на площадке будет работать арт-деревня: интерактивные пространства, где можно познакомиться с креативным капиталом уральских регионов, узнать истории великих земляков.

На "Утре" будут работать 12 площадок: Урал политический (522 заявки), городской (167 заявок), цифровой (167 заявок), экологичный (187 заявок), предприимчивый (293 заявки), международный (231 заявка), профсоюзный (239 заявок), медийный (425 заявок), творческий (1 113 заявок), трудовой (235 заявок), добровольческий (298 заявок) и патриотичный (204 заявки). На образовательной программе форумчане послушают лекции от федеральных и региональных спикеров, пройдут мастер-классы и интерактивные программы. Среди экспертов представители Института креативного мышления ИКРА, корпоративного университета Сбербанка, РБК и других компаний. Подробнее о площадках и экспертах форума можно узнать на сайте.

Баллы за активность

Специально для участников форума создадут приложение, с помощью которого будет работать игровая механика на развитие креативного мышления и социального капитала. В нем нужно будет выполнять задания, за которые начисляются баллы. Их можно обменять на уникальный мерч, а также призы от партнеров. Кроме того, баллы будут начисляться за посещение занятий, спортивную активность и инициативность. А делегация, участники которой наберут большее количество баллов за смену, будет признана лучшей на закрытии форума. Также в приложении появится информация о времени и месте защиты проектов, актуальные новости и подкасты с хедлайнерами форума.

География форума

Участниками "Утра" станут 1230 молодых людей со всего Урала и 50 из других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас на форум зарегистрированы 170 молодых людей из 11 государств, среди которых Иордания, Молдова, Шри-Ланка, Гамбия, Болгария, Египет, а также 3911 человек из 73 регионов России. По Уралу от Челябинской области поступило 853 заявки, от Курганской — 349, от Тюменской области — 1 009, от Свердловской области — 694, от Ямала — 128, от Югры — 321. Из других регионов страны подали свои заявки 727 человек. Среди зарегистрировавшихся большинство — студенты, в процессе обучения находятся 3893 человека и 188 молодых людей, молодых специалистов.

Региональные отборы

В пресс-службе форума сообщают, что сейчас потенциальных участников ждет отбор в своем регионе: они пройдут деловые игры и собеседования, самые активные войдут в состав делегации, которая представит свою область или округ, а жителей других регионов будут отбирать заочно по заполненным заявкам. Список участников форума "Утро" огласят 10 июня на сайте форумутро.рф.