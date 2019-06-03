На ПМЭФ-2019 откроется Пространство доверия Фонда Росконгресс

Москва, 3 июня. На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 откроется новая площадка Пространство доверия, которая объединит в себе инновации, социальную повестку и образование, представив их как инструменты устойчивого будущего. Пространство доверия станет новым форматом освещения и продвижения социальной повестки.

"Главная тема Форума – "Формируя повестку устойчивого развития" – идеально вписывается в нашу собственную повестку. Так в этом году на ПМЭФ-2019 откроется Пространство доверия, интегрировав Территорию инноваций и Лабораторию "Инносоциум" в единое тематическое пространство. Платформа ставит перед собой задачу обновить взгляд на будущее, формируя повестку и содействуя выстраиванию диалога и сотрудничества между участниками инновационной и социальной экосистемы", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ, директор фонда "Инносоциум" Елена Маринина.

Лаборатория "Инносоциум" – традиционная платформа для проведения социально ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами социального развития, которая стала опорным проектом Фонда Росконгресс для освещения лучших социальных практик, накопленных в регионах России. Цель Лаборатории "Инносоциум" – закрепить социальную тематику в повестке российских деловых форумов и вывести взаимоотношения государства, бизнеса и НКО на новый позитивный уровень доверия.

Пространство доверия станет новым форматом, который обеспечит синергетический эффект от более эффективного обмена опытом, а также от взаимодействия всех целевых аудиторий в рамках одного общего пространства.

Наиболее важные, социально значимые темы будут рассмотрены на полях сессий деловой программы, разработанных Социальной платформой Фонда Росконгресс, фондом "Инносоциум".

В рамках сессии "Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики" участники или эксперты обсудят вопросы более активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и экономическую жизнь. На ней соберутся представители власти и бизнеса российского и международного масштаба.

Участники дискуссии – председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, представитель президента России в "Группе двадцати" (шерпа) и заместитель начальника Экспертного управления президента Российской Федерации Светлана Лукаш, президент Республики Сербия Желька Цвиянович, президент Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская – ответят на вопросы о том, каков вклад женщин в укрепление национального и глобального экономического, социального, политического и культурного потенциала, какие новые вызовы ждут женщин на рынке труда в условиях цифровизации, а также каким может быть ответ государства, бизнеса и самих женщин.

Еще одним знаковым событием деловой программы станет сессия "Экспорт российской культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене". Как известно, расширение влияния российской культуры за рубежом и продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой – одно из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года. Оно нацелено на создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе и позволяет сближать народы, выстраивать дружественные отношения, развивать культурные контакты между странами и создавать сообщества, которые на новом уровне дают импульс развитию культуры в разных областях.

Приглашенные на дискуссию спикеры – заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, генеральный директор Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея" Зельфира Трегулова; генеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж" Михаил Пиотровский, министр иностранных дел Греческой Республики Йоргос Катругалос, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Вячеслав Тельнов – рассмотрят перспективы сотрудничества между российскими и международными учреждениями культуры, а также выяснят, какие направления культуры необходимо поддержать за рубежом и какие способы поддержки могут быть реализованы, а также какова роль бизнеса и благотворительных фондов в экспорте культуры.

В рамках сессии "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия" участники рассмотрят крайне актуальную тему воспитания гармонично развитой личности с помощью качественного и доступного образования. Представители государства и научно-образовательного сообщества рассмотрят современные образовательные методики и технологии, а также постараются ответить на вопрос, какие инвестиции необходимы в образовательную инфраструктуру, а также как увеличить число этих инвестиций. Соорганизатором сессии выступает корпорация "Российский учебник".

В рамках Пространства доверия на стенде Лаборатории "Инносоциум" состоятся экспертные дискуссии, серия интервью с лидерами российского бизнеса, общественными и государственными деятелями и другие мероприятия, призванные популяризировать современную социальную повестку и вывести ее на новый уровень.

Участники сессии "Инновации, образование, социальные инвестиции – инструменты развития устойчивого будущего" рассмотрят вопросы взаимодействия государства, бизнеса, некоммерческого сектора и общества для развития устойчивого будущего. Они постараются ответить на вопросы о том, какова роль инновационного развития и инвестиций в высокие технологии в выстраивании будущего, а также о том, как образование поможет создать инклюзивное, устойчивое и жизнеспособное будущее для людей и планеты. Сессия организуется при поддержке компании EY и Платформы +1.

Еще одна тема, которая будет на повестке обсуждения на стенде Лаборатории "Инносоциум", - "Через призму искусства о главном. Как затрагиваются социально значимые темы с другого ракурса". На этой сессии участники постараются ответить на вопрос о том, какова роль культуры в решении социально значимых проблем и как культурные проекты могут поменять отношение человека, а также нужно ли проводить отдельные культурные мероприятия, которые будут затрагивать социально значимые темы, ведь искусство оказывает колоссальное влияние на жизнь общества и каждого отдельно взятого человека.

Важным событием программы станет церемония открытия нового сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум", направленного на привлечение студенческой аудитории к социальной повестке, который Фонд Росконгресс совместно с благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" впервые запустил в сентябре 2018 года. Победители прошлого сезона конкурса представят свои проекты, реализации которых им удалось добиться благодаря наставникам и полученным грантам от конкурса "Инносоциум".

На сцене Лаборатории "Инносоциум" состоится мероприятие нового формата – паблик-ток с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, который ответит на актуальные вопросы студентов и молодежи.

Важное место будет уделено теме того, может ли благотворительность быть выгодной. Участники сессии "Благотворительность – это выгодно?" обсудят тенденции в сфере экономики, которые отражаются на финансировании культурных, образовательных и благотворительных проектов, а также механизмы поддержки отрасли, которые используются в России и в мире.

Одним из ключевых мероприятий социальной повестки Петербургского международного экономического форума станет Выездная гостиная Евразийского женского форума, соорганизатором которой является Совет Федерации РФ. В рамках этого мероприятия женщины-лидеры в неформальной обстановке обменяются мнениями по актуальным темам и проблемам, а также обсудят роль женщин в экономике, политике и жизни общества в целом.

На площадке Территории инноваций при поддержке "ЭКСМО-АСТ" состоится сессия, посвященная роли чтения. На дискуссии "Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей" участники обсудят роль чтения в развитии человека, его эмоционального и социального интеллекта, а также вопрос доступа к новейшим технологиям каждого жителя любого региона страны.

В рамках Пространства доверия на ПМЭФ-2019 будет организован #СОЦИАЛЬНЫЙХАБ – совместное мероприятие Фонда президентских грантов (ФПГ), Социальной платформы Фонда Росконгресс и фонда "Инносоциум". В ходе питч-сессии 18 победителей конкурсов президентских грантов представят свои проекты. Лидеры команд, победивших в конкурсе ФПГ для некоммерческих организаций, расскажут о результатах реализации своих проектов и поделятся идеями по "масштабированию добрых дел". С целью тиражирования наиболее успешных практик фонд "Инносоциум" выступит акселератором и наставником проектов-победителей в течение всего года.

Кроме того, состоится дискуссия на тему "Социальные коммуникации бизнеса как движущая сила позитивных общественных изменений", где представители бизнеса рассмотрят, что такое устойчивое развитие, как определить свое место и роль в процессе устойчивой трансформации, а также как преодолеть скепсис тех, кто не верит в возможность изменений.

Еще один аспект темы достижения целей устойчивого развития – взаимодействие бизнеса и государства – будет рассмотрен на одноименной сессии, организованной при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также компании Mars Incorporated. Участники дискуссии обсудят, какие ресурсы государство может привлечь для повышения эффективности работы в данном направлении.

В рамках Петербургского международного экономического форума на площадке Лаборатории "Инносоциум" будет также представлен уникальный арт-проект – выставка картин художников с особенностями развития "Неотчуждаемое". В рамках выставки будут собираться пожертвования на создание художественных студий для людей с особенностями развития, живущих в психоневрологических интернатах. Выставку откроет заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Помимо этого, на площадке Лаборатории "Инносоциум" будет организована зона интервью с лидерами российского бизнеса, профильными государственными и общественными деятелями, зона для неформального общения и библиотека социально ориентированной литературы, где можно будет ознакомиться с актуальными изданиями по широкой социальной тематике.

Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте ПМЭФ-2019 по ссылке.

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