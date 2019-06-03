Центральноамериканский парламент поддержал "Норникель" в вопросах глобальной киберзащиты

ТАСС, 3 июня. "Норникель" принял участие в международном форуме Центральноамериканского парламента по информационной безопасности, проходившем в столице Гватемалы. Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Дмитрий Григорьев выступил с докладом "Перспективы и риски цифровой трансформации глобальной экономики: опыт и практики компании "Норникель". В своем вступлении он обратил внимание участников на мультивекторность влияния ведущих корпораций на процессы социально-экономического развития как своих стран, так и глобальных рынков.

"Такие предприятия дуалистичны по своему статусу и масштабам деятельности: будучи социально ответственной национально ориентированной российской корпорацией, "Норникель" одновременно является и одним из лидеров мировой горно-металлургической отрасли, во многом определяющим направления и темпы ее развития. По сути, это базис устойчивого развития", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, данный статус определяет политику "Норникеля" в области информационной безопасности, включающую, с одной стороны, надежную защиту корпоративных информационных ресурсов и IT-инфраструктур от попыток незаконного воздействия, а с другой - особое внимание к вопросам международной кибербезопасности.

"Цифровизация производственных и технологических процессов уже состоявшийся факт, защита информации перешла в разряд приоритетных задач и стала частью корпоративных стратегий. Учитывая внетерриториальность источников киберугроз, множественность и неочевидность намерений киберпреступников, а также невозможность информационной автаркии, мы полагаем, что в целях формирования целостного подхода к вопросам информационной безопасности экономических и социальных инфраструктур целесообразно создать под эгидой Центральноамериканского парламента Координационный совет по вопросам международной информационной безопасности с участием представителей ведущих предприятий и органов государственной власти стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) и Российской Федерации. Со своей стороны, мы готовы представить опыт нашей компании в данной сфере, приобретенный, в том числе, в ходе продвижения разработанной "Норникелем" международной Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности", - отметил Дмитрий Григорьев.

По словам старшего вице-президента по развитию государственно-частного партнерства "Норникеля" Владислава Гасумянова, совместная сбалансированная позиция внешнеполитических ведомств России, стран-участниц ЦАИС при участии ведущих компаний этих стран будет способствовать дальнейшему формированию гармоничной системы международной информационной безопасности в целях развития национальных экономик и на благо всего мирового сообщества. "Именно это и отмечается в миссии компании "Норникель", - заключил Гасумянов.

Предложения представителей "Норникеля" были единодушно поддержаны участниками форума и направлены в профильные комитеты Центральноамериканского парламента.

По словам заместителя секретаря Совета Безопасности России Олега Храмова, тема субрегионального взаимодействия и координации усилий на международной арене является одной из приоритетных в отношениях России и государств Центральной Америки. "Мы намерены развивать наше сотрудничество с государствами этого перспективного региона и впредь. Уверен в его перспективах", - отметил Храмов.

Центральноамериканский парламент (Parlamento Centroamericano, PARLACEN) создан в октябре 1991 года для укрепления интеграции и организации диалога в Центральной Америке, а также для развития стран региона. Функционирует в рамках Центральноамериканской интеграционной системы.

Государства-участники: Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор. Штаб-квартира организации расположена в Гватемале.

Центральноамериканская интеграционная система (Sistema de la Integracion Centroamericana, SICA) – международная организация региональной интеграции, созданная в 1991 году.

Государства участники: Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Белиз, Доминиканская Республика. Также действует институт государств-наблюдателей.

Штаб-квартира организации расположена в Республике Сальвадор.