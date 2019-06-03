В Северной Осетии завершился I Международный кинофестиваль "КиноБарс"

Москва, 3 июня. В Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В. Тхапсаева состоялась церемония закрытия кинофестиваля "КиноБарс". Масштабный кинофестиваль прошел в Северной Осетии впервые.

"КиноБарс" завершился показом фильма Сергея Дворцевого "Айка" - лауреата 71-го Каннского кинофестиваля. В рамках программы кинофестиваля у жителей Северной Осетии и соседних регионов была возможность не только посетить показы конкурсной программы "КиноБарса", но и стать участниками мастер-классов и творческих вечеров известных российских артистов.

Лауреатами кинофестиваля "КиноБарс" стали:

Гран-при - "Рай", реж. Борис Акопов;

Приз "Дебют" – "На краю", реж. Семен Трескунов;

Лучшая мужская роль – Константин Маховиков, "Точка бифуркации", реж. Леонид Гардаш;

Лучшая женская роль – Анастасия Добрынина, "Степа", реж. Светлана Солнечная;

Лучший кинооператор – "Аквариум", реж. Хасан Алижонов;

Лучший композитор – Далер Назаров, "Круговорот", реж. Бехруз Давлятбеков;

Лучший художник кино – "Если бы импрессионисты были дантистами", реж. Алина Абрамова;

Лучший автор киносценария – "Калифорния", реж. Дастан Мадалбеков;

Лучший кинопродюсер – Полина Лялина;

Специальный приз Гильдии кинорежиссеров РФ – "Краски", реж. Евгения Серебренникова;

Специальный приз жюри кинофестиваля – "Живой товар", реж. Елена Нодель;

Лучшая режиссура – "Ночной разговор с палачом", реж. Яков Сивченко.

До начала торжественной церемонии закрытия кинофестиваля гости прошлись по красной ковровой дорожке. Обладатель гран-при Борис Акопов назвал кинофестиваль "прекрасным праздником для прекрасного города". В концертной программе для гостей "КиноБарса" выступили Государственный академический ансамбль народного танца "Алан", Заслуженный артист Республики Южная Осетия Вано Бекоев, артист Малого театра Сергей Потапов, ансамбль доулистов под руководством Магомеда Карсанова "Ритмы гор".

На церемонии закрытия присутствовал министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов. Он отметил, что фестиваль стал символом возрождения киноиндустрии в республике и на всем Северном Кавказе: "Вы помните, когда приезжали к нам со всего Советского Союза актеры. Мы возродим свое кинопроизводство, это я вам обещаю".

Президент кинофестиваля Алан Догузов вручил членам жюри конкурса – Заслуженному деятелю искусств РФ Акиму Салбиеву, режиссеру и сценаристу Леониду Пляскину, кинооператору Алану Касоеву и композитору Алане Такасон – награды за вклад в развитие кинематографа на Северном Кавказе.

Организаторами мероприятия выступили Гильдия кинорежиссеров России, Правительство РСО - Алания, Администрация местного самоуправления города Владикавказ, киностудия FARN MOVIE, при поддержке главы РСО - Алания.

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