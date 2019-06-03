Инклюзивный благотворительный фестиваль "Волшебный мир" собрал более 5 тыс. москвичей

Москва, 3 июня. Инклюзивный благотворительный фестиваль "Волшебный мир", который прошел 1 июня в саду имени Баумана, собрал более 5 тыс. москвичей. Фестиваль организовала Высшая школа экономики в честь Дня защиты детей.

На 12 тематических площадках дети смогли принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в моде и дизайне, поиграть с ровесниками в настольные игры или погонять мяч, а заодно послушать лекции-экскурсии по астрономии и окружающему миру. Гостями праздника стали и ребята из подшефных учреждений благотворительной студенческой организации НИУ ВШЭ "Открой глаза". С 2008 года студенты Вышки оказывают системную помощь особым детям, разрабатывают и проводят образовательные и развлекательные программы в детских домах и детских психо-неврологических интернатах по всей стране.

Самые активные ребята отправились гонять мяч по "Стране движения", самые любознательные – слушать лекции в "Стране открытий", а самые одухотворенные – поиграть на любимом музыкальном инструменте в "Стране искусства". Там же театр НИУ ВШЭ подготовил для детей несколько спектаклей – например, всем известный "Теремок" или "Про Машу и волшебную конфету". Не обошлось на детском празднике без иллюзиониста и фокусника.

"Мы хотим, чтобы любой ребенок хорошо провел этот день. Провел его вместе с другими детьми, чтобы у них была возможность пообщаться, лучше понять друг друга и увидеть, что жизнь очень многогранна. У всех детей есть право на детство", – объяснила Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ. Также она провела в лектории встречу с родителями, где поделилась собственным опытом воспитания подрастающего поколения и дала несколько советов.

"Современные дети пресыщены. У них нет ни сил, ни времени чего-то захотеть, родители предупреждают все желания. Так не может вырасти самостоятельная личность. Мы должны перестать быть тревожными родителями, научиться слышать своего ребенка, дать ему возможность сделать выбор", - порекомендовала Касамара.

Отдохнуть от разговоров на серьезные темы гости фестиваля смогли у главной сцены, где прошли театральные и музыкальные представления ансамблей и вокалистов. В мероприятии приняли участие исполнители проекта "Голос" Гульшат Хамурзина и Этери Бериашвили.

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