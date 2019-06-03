Имена лауреатов премии "Лицей" станут известны 6 июня

Москва, 3 июня. Имена лауреатов одной из крупнейших в мире премий для молодых литераторов "Лицей" станут известны 6 июня. Премия будет вручена в день рождения Александра Сергеевича Пушкина на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь". Общий призовой фонд премии - 4,8 млн рублей.

Церемония награждения начнется в 13:00 на Главной сцене фестиваля "Красная площадь". Ведущие церемонии – актрисы Дарья Мороз и Софья Эрнст. Специальный гость рэпер ST представит новый трек, посвященный Пушкину.

На сцену поднимутся двадцать финалистов "Лицея" – прозаики и поэты от 21 года до 35 лет из Воронежа, Смоленска, Ставрополя, Пензы, Москвы, Московской области, Ярославля, Березников, Томска, Барнаула, Калининграда, Алматы.

Среди гостей и участников церемонии:

- Владимир Толстой, советник президента России;

- Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, председатель Наблюдательного совета премии;

- Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России;

- Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

- Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

- Ким Тэ Хон, генеральный директор компании "ЛОТТЕ РУС";

- Сергей Филатов, президент Ассоциации литературных журналов;

- Александр Архангельский, председатель жюри, лауреат премии "Большая книга";

- Максим Замшев, главный редактор "Литературной газеты" и другие.

Спонсор премии – группа компаний "ЛОТТЕ", крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более 60 компаний. Премия "Лицей" является одним из примеров международного гуманитарного сотрудничества.

Партнеры премии: продюсерский центр Saga, продюсерская компания Metrafilms, Школа литературного мастерства "Хороший текст", газеты "Аргументы и факты" и "Санкт-Петербургский дневник", журнал "Юность", издательский сервис Ridero.

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