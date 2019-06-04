Алексей Текслер направит деньги на ремонт и оборудование горбольницы Южноуральска

ТАСС, 4 июня. Глава Челябинской области Алексей Текслер внепланово посетил городскую больницу в ходе рабочей поездки в Южноуральск в понедельник. Как сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, посещение не было предусмотрено программой поездки главы региона в муниципалитет. Но Текслер посчитал нужным лично посмотреть, в каких условиях горожане получают первичную медицинскую помощь - на плохое состояние главного медучреждения города через социальные сети жаловались руководителю области многие южноуральцы, отмечают в управлении.

"Помещение взрослой поликлиники нуждается в ремонте. На эти цели из средств областного бюджета в текущем году направляется 2 млн рублей. Но этих средств, по словам медиков, не хватит. На модернизацию необходимо порядка 32 млн рублей. В больнице ощущается дефицит кадров: не хватает врача-уролога, инфекциониста, кардиолога, отоларинголога, участковых педиатров и терапевтов, хирурга, эндокринолога, стоматологов, неврологов. Налицо и недостаток диагностического оборудования для выявления злокачественных новообразований: нужен ультразвуковой сканер для обследования сердечно-сосудистой системы, переносной УЗИ-сканер, видеоколоноскоп и видеобронхоскоп. Ориентировочная аппаратуры составляет 11 млн рублей", - сообщают в управлении по итогам поездки главы региона.

"Самое большое количество жалоб от населения города касается именно медучреждения. На ремонт нужно 32 млн рублей, мы это решение примем. По необходимому оборудованию - жду от вас список, также решение будет положительное. По кадрам вопрос понятен. Будем решать. Без первичного звена никуда не деться", - констатировал Текслер.

Увеличение охвата

Как сообщала ранее в докладе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно. "В России более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена", - говорится в ее докладе.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется, что не менее 70% граждан будут охвачены ежегодными профилактическими осмотрами к 2024 году. "Наша цель - обеспечить постоянным наблюдением не менее 70% пациентов с хроническими заболеваниями, а в старших возрастных группах - не менее 90%", - уточняется в докладе министра.

Кроме того, как ранее сообщала глава Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха в реализации других федеральных проектов, входящих в национальный проект "Здравоохранение".

Первичное звено

Министр также напомнила, что для обеспечения широкого охвата профилактическими мероприятиями в национальные проекты развития России, реализуемые с 2019 года, включены меры по расширению ресурсного обеспечения первичного звена здравоохранения.

"Это касается достраивания сети амбулаторных медицинских организаций первичного звена в сельской местности - на основе единой для страны геоинформационной электронной системы территориального планирования", - уточняется в докладе Скворцовой.

Для обеспечения максимальной комфортности медицинской помощи для каждого человека Минздрав России реализует проект по внедрению бережливых технологий в первичном звене, а на следующем этапе - и в стационарах. "Мы реализуем особую программу по внедрению lean-технологий в работу поликлиник, что позволяет сделать пребывание в поликлинике более комфортным, уйти от очередей и сократить время ожидания приема врача, развести потоки здоровых и больных пациентов", - говорится в тексте доклада. С начала реализации проекта по "бережливым поликлиникам" в 2017 году уже 2 тыс. поликлиник в 82 субъектах соответствуют этой модели.

Привлечение и удержание медицинских работников

Для привлечения и удержания медицинских работников в лечебных учреждениях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству изучить вопрос о возможности приватизации медицинскими работниками служебного жилья в случае, если они продолжают деятельность на прежнем месте работы. "Рассмотрите возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы", - говорится в предписании премьера в адрес Минздрава и Минэкономразвития по итогам общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

Изучить вопрос поручено до 17 июня 2019 года.