Экспорт продукции АПК Алтайского края в 2018 году достиг $200 млн

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Производители Алтайского края поставили на экспорт продукции на $200 млн в 2018 году. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе селекторного совещания с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

"В прошлом году предприятия региона поставили за рубеж сельхозпродукции в общей сложности на $200 млн. Ожидается, что к 2024 году объем экспорта вырастет до $501 млн", - сказал Томенко.

В свою очередь, министр сельского хозяйства отметил, что по итогам 2018 года объем экспорта продукции АПК в регионах Сибири составил порядка $917 млн. К 2024 году этот показатель планируется нарастить до $2 млрд.

"Запланирован очень серьезный рост показателей экспорта, тем не менее Сибирский федеральный округ обладает необходимым потенциалом для решения этой задачи. Важную роль в этой работе играют меры государственной поддержки. Ежегодно ее объемы увеличиваются, а перечень направлений расширяется. Для высокопродуктивной работы сельхозтоваропроизводители должны получать поддержку в полном объеме и вовремя. Поэтому Минсельхоз России еще 15 февраля направил в регионы все 100% предусмотренных средств. Теперь дело за вами. И здесь важно подчеркнуть, что в Сибирском федеральном округе зафиксирован наибольший уровень доведения средств до получателей по России в целом. По состоянию на 30 мая округ занимает первое место по этому показателю. Сибирские аграрии получили 49,6% запланированных средств при среднем показателе по стране 34%. Лидирует внутри округа Алтайский край с доведением практически 70% от годовых лимитов. Цифры, конечно, достойные, но нельзя останавливаться на достигнутом. Ориентируйтесь на Алтайский край. Оставайтесь лидерами. Пусть за вами потянутся другие", - уточнил Патрушев.

Ранее сообщалось, что посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составит 5,3 млн га (больше прошлого года на 130 тыс. га), яровой сев запланировано провести на 4,6 млн га (рост к прошлому году на 1,9%). Алтайский край обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн га. Средняя урожайность зерновых в регионе в аграрном сезоне 2018 года составила около 16 ц с га, урожай 2018 года составил 5,3 млн т.