РАНХиГС посетил Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг

Москва, 4 июня. Вопросы развития глобальной экономики обсуждались на встрече с лауреатом Нобелевской премии мира, председателем Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", профессором Рае Квон Чунгом, посетившем Президентскую академию по приглашению проректора, директора Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) Андрея Марголина.



Институт финансов и устойчивого развития создан в РАНХиГС для подготовки профессионалов, способных обосновать и реализовать управленческие решения, способствующие достижению целей устойчивого развития. Образовательные программы в области устойчивого развития предлагаются во многих университетах по всему миру, а их выпускники востребованы как в сфере государственного управления, так и в бизнесе. Миссия ИФУР состоит в том, чтобы такое направление подготовки специалистов в России было поднято на качественно новый уровень.

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – это комплекс экономических, социальных и экологических мер, характеризующих ответственность государства, бизнеса и гражданского общества за обеспечение возможностей жизнедеятельности как в настоящее время, так и в будущем. Достижение целей устойчивого развития, признанных ООН, связано с ликвидацией бедности, повышением качества образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также предотвращением негативных изменений климата и защитой окружающей среды.

Вот почему "эксперт по устойчивому развитию и социальной ответственности корпораций", "консультант по устойчивому развитию" – это уже не профессии будущего, а насущная необходимость сегодняшнего дня. И поскольку ИФУР РАНХиГС начал подготовку специалистов в этой сфере одним из первых в стране, визит лауреата Нобелевской премии мира, профессора Рае Квон Чунга и его встреча с директором ИФУР Андреем Марголиным и ключевыми экспертами Института не были случайными.

Профессор Рае Квон Чунг – всемирно известный эксперт и один из самых ярких сторонников концепции "зеленого роста". Ее основной принцип – экономический рост при сохранении экологического баланса в интересах будущих поколений. Вклад ученого в работу Межправительственной группы экспертов по изменению климата отмечен Нобелевской премией. Долгое время Рае Квон Чунг являлся главным советником генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по вопросам изменения климата.

Зеленый рост (green economic growth) – новое понимание экономического роста, в большей степени учитывающее цели устойчивого развития, чем общепринятое, в основе которого лежит рост ВВП. В частности, при его определении предлагается учитывать сопутствующий экономическому росту ущерб, наносимый им окружающей среде.

Профессор Чунг рассуждает: "Нужен ли вообще постоянный экономический рост каждой отдельной стране? Если добиться того, что базовые потребности человечества будут удовлетворены, то становится возможным переход от бесконечного роста к повышению общего качества жизни человечества. Возможно, в дальнейшем нас ждет не экономика роста и потребления, а экономика качества".

"Зеленый ВВП" – один из важнейших элементов концепции зеленого роста, одним из основных авторов и сторонником которой является Рае Квон Чунг. По его мнению, "зеленый ВВП" – это инструмент измерения благосостояния общества: накопленный доход корректируется исходя из динамики истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

"К сожалению, сегодня существует разрыв между принципами устойчивого развития, следовать которым призывают ученые, и реальным положением дел в мире, - говорит профессор. – Но сейчас у нас нет достаточных рычагов влияния, чтобы это изменить. И только когда мы сможем на практике доказать, что в тех странах, где придерживались этих принципов, жизнь реально становится лучше, вот тогда сможем надеяться на позитивные изменения в мире". Он убежден, что переход к "зеленым" инвестициям зависит от политической воли и грамотных действий государственных институтов во всем мире и что "невидимая рука рынка" справиться с этой проблемой без поддержки государства не в состоянии.

Как заставить людей думать стратегически о будущих поколениях и не быть временщиками? Этот вопрос волновал всех участников встречи.

Социальная ответственность каждого имеет значение. Это и ответственность государства, и ответственность корпораций, понимающих, что развитие бизнеса не должно происходить в ущерб среде обитания и здоровью людей. И, конечно, это ответственность представителей молодого поколения, которым предстоит жить в этом самом будущем и которые выбирают сегодня свои траектории карьерного развития и, в частности, выбирают профессии, связанные с устойчивым развитием. Основной идеей встречи, к которой в ответах на вопросы экспертов ИФУР не раз возвращался профессор Чунг, стала необходимость формирования долгосрочного мышления всех тех, кто принимает ключевые управленческие решения.

Возрастная категория 16+