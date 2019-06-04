Офис почетного консула Республики Корея открылся в историческом особняке тюменского купца

ТАСС, 4 июня. Офис почетного консула Республики Корея в Тюмени начал работу в отреставрированном историческом здании XIX века – особняке купца первой гильдии Колмакова, сообщают в пресс-службе главы региона.

В торжественной церемонии участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, министр политического отдела посольства Республики Корея в Российской Федерации, генеральный консул Ли Джин Хен, представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, глава Тюмени Руслан Кухарук и почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

"Открытие офиса почетного консула Республики Корея в Тюмени – очень важное событие для региона. За непродолжительный период работы Игоря Самкаева на этом посту контакты Тюменской области с Республикой Корея существенно увеличились", – отметил в приветственном слове Моор, добавив, что в январе 2019 года по инициативе и при поддержке почетного консула состоялся визит большой делегации бизнесменов, специалистов в сфере муниципального управления, здравоохранения и образования в Республику Корея, где тюменцы изучали самый передовой корейский опыт. В ходе визита были подписаны важные меморандумы в области образования и здравоохранения. Кроме того, в марте 2019 года в Тюмени состоялся российско-корейский архитектурно-строительный форум.

"Мы видим большое количество направлений для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул губернатор. За 2018 год внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея вырос в 7,5 раз и превысил $174 млн.

Почетное консульство Республики Корея в Тюмени – единственное в РФ, подчеркнул в своем выступлении Ли Джин Хен. По итогам 2018 года российско-корейский товарооборот достиг $25 млрд. После отмены в 2014 году визового режима количество взаимных посещений граждан превысило 700 тыс. человек.

"Надеюсь, что открытие почетного консульства даст новый импульс для развития отношений между Республикой Корея и вашим регионом", – сказал корейский дипломат, добавив, что посольство Республики Корея в России приложит все усилия для успешного проведения российско-корейской промышленной выставки в Тюмени.

По словам Александра Харлова, почетному консулу Республики Корея в Тюмени принадлежит важная роль в развитии российско-корейских отношений, поскольку его полномочия распространяются не только на Тюменскую область, но и на другие регионы Уральского федерального округа.

Руслан Кухарук поблагодарил Игоря Самкаева за реставрацию архитектурного памятника XIX века регионального значения – особняка купца первой гильдии Колмакова. "Я приложу все усилия для того, чтобы взаимоотношения между Республикой Корея и Тюменской областью развивались по всем направлениям", – сказал Самкаев.

В ходе рабочей встречи с делегацией Республики Корея Александр Моор рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале Тюменской области. Ли Джин Хен, в свою очередь, еще раз подтвердил стремление к развитию взаимовыгодных контактов в бизнесе и гуманитарной сфере. Дипломат сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ намерен посетить российско-корейскую промышленную выставку, которая пройдет в Тюмени, отмечают в пресс-службе.