МТС начала продавать роботов-специалистов клиентской поддержки

Москва, 4 июня. Компания МТС, участвующая в разработке стратегии по развитию искусственного интеллекта в России, предложила представителям любых отраслей (любых масштабов) роботизированные решения в области клиентского сервиса. Компания объявила о старте продаж умного робота — автоматизированной диалоговой системы, работающей на базе технологий искусственного интеллекта. Робот является прямым каналом взаимодействия между компанией и клиентом, он может обрабатывать типовые запросы к службам поддержки, например, рассказывать о продуктах и услугах, отвечать на популярные вопросы и выполнять рутинные операции.

Решение МТС адаптируется под конкретные нужды компаний. Роботы для поставщиков сервисов и услуг могут регистрировать заказы, информировать об их статусе и рассматривать претензии клиентов, тем самым снижая нагрузку на операторов контактных центров и техническую поддержку. Умный бот также может автоматизировать внутренние процессы, например, отправлять заявления на отпуск или командировку, предоставлять информацию о компании или конкретных сотрудниках. Внедрение системы МТС осуществляет бесплатно, оплачиваются только успешные сессии.

"По нашим прогнозам, к 2023 году в России свыше 80% операций в сфере клиентского обслуживания будут осуществляться без участия человека, и это позволит компаниям сократить в среднем на 40% затраты на соответствующие службы. Мы готовы обеспечить российский бизнес последними разработками в этой сфере", – прокомментировал руководитель центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Решение МТС для внешнего рынка работает на основе технологий, разработанных для внутреннего бота компании. Бот МТС появился на сайте оператора в начале 2018 года, и сегодня он обрабатывает восемь запросов из десяти без привлечения оператора. Робот решает типовые запросы, с которыми абоненты чаще всего обращаются к оператору связи, в том числе подключает и отключает услуги, меняет тариф, предоставляет информацию о балансе и детализацию счета. А также благодаря технологиям обработки естественного языка бот МТС может пошутить, посоветовать фильм и поиграть с пользователями в игры.