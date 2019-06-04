На III Форуме социальных инноваций регионов выступят ведущие эксперты сферы образования

Москва, 4 июня. В Москве 19 июня откроется III Форум социальных инноваций регионов, на котором любой желающий сможет поучаствовать в дискуссии с ведущими экспертами современного мирового образования. В рамках форума, который пройдет в 75-м павильоне ВДНХ, выступят такие известные международные деятели сферы образования, как Гер Граус, рыцарь ордена Британской империи, более известный как директор по международным образовательным программам KidZania, а также Франсуа Велла, профессор Университета Тулузы.

KidZania – это международная сеть семейных развлекательных центров, имеющая две дюжины филиалов на пяти континентах. От парков аттракционов KidZania отличается тем, что позволяет детям чувствовать себя взрослыми. Дети пробуют свои силы в самых разных профессиях, получают практические навыки и знания об окружающем мире. С момента открытия филиалы развлекательной сети посетили 70 млн человек, что сделало KidZania одним из самых быстрорастущих мировых брендов игрового обучения.

Президент Ассоциации университетов третьего возраста, профессор Университета Тулузы Франсуа Велла специализируется на образовании другой возрастной категории – людей "старше пятидесяти". Он продолжает дело своего отца Пьера, который еще в 1973 году решил на базе Тулузского университета открыть курсы по геронтологии для пенсионеров. В итоге число желающих учиться в разы превысило количество мест, и в 1975 году он создал международную ассоциацию университетов третьего возраста, которую теперь возглавляет его сын.

На форуме в Москве Франсуа Велла примет участие в дискуссии, посвященной образованию представителей "серебряного возраста". Как ожидается, он расскажет о том, почему в мире растет спрос на дополнительное образование для тех, кому 50+, и как это улучшает качество жизни этого поколения.

Другие эксперты расскажут на форуме о лучших государственных и частных практиках в сфере образования и саморазвития. Так, на второй день форума в зале "Волга" намечена дискуссия "Образование в цифровой образовательной среде. Новые возможности для каждого". На повестке – федеральный проект, цель которого – создание в России к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая дискуссионная площадка для презентации прорывных технологий развития социальной сферы и лучших социальных практик из разных уголков России.

Всего в рамках форума пройдет более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. На форум приглашаются все, кто неравнодушен к социально важным вопросам. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте до 11 июня.

Вход свободный.

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