В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет XI Федеральная премия Urban Awards 2019

Москва, 5 июня. Торжественная церемония награждения победителей XI Федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2019 пройдет 27 июня в историческом особняке "Доме Беггровых" на Невском проспекте. Независимым консультантом премии является фирма PwC. Партнеры премии: Банк ВТБ (ПАО), Glorax Development, "Атлас Девелопмент", Mitsubishi Electric. Официальный партнер премии: OTIS. Партнеры номинаций: Green Zoom, компания "ТОП ИДЕЯ", "Медиалогия".

За время существования премии в ней приняли участие объекты более чем из 37 городов нашей страны. Региональные объекты принимают участие в Urban Awards с 2012 года.

Основные цели премии: повышение стандартов качества жилых проектов в России и формирование комфортной городской среды. Премия стимулирует спрос на качественное жилье и выступает ориентиром для покупателей недвижимости, отмечая проекты знаком качества, подтвержденным экспертизой профессионалов отрасли.

В основе премии лежит многоэтапная прозрачная система оценки, позволяющая достичь максимально объективных результатов. Заполняя анкеты для участия в премии, номинанты вносят в нее исчерпывающую информацию о своем объекте и компании, начиная от местоположения, технических характеристик, проектной документации и заканчивая мельчайшими архитектурными и инфраструктурными деталями. При этом, если документация не соответствует требованиям, оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии.

В этом году в Федеральной премии Urban Awards награды будут вручаться в 31 номинации. К участию допущены строящиеся и готовые жилые дома и комплексы апартаментов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

Самым долгожданным днем для участников станет церемония награждения, которая представляет собой яркое шоу, на котором собираются все знаковые персоны рынка жилой недвижимости России. В этом году ожидается более 250 гостей из разных регионов страны.

Купить билет на церемонию награждения можно на официальном сайте премии.

ОГРН: 5067746008501

Наименование и адрес продавца билетов: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет проекты", 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3.

Возрастная категория 18+

Контакты оргкомитета премии:

+7 495 150-04-25; +7 812 643-42-59

ua@urbanus.ru