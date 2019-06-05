В Берлине состоится III Международный фестиваль "Мир русского театра"

Москва, 5 июня. В столице Германии с 6 по 9 июня 2019 года пройдет III Международный фестиваль русскоязычных театров "Мир русского театра" с участием представителей семи стран. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".

В Берлин приедут коллективы из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Финляндии и Франции, чьи постановки были отобраны экспертным советом фестиваля. В программе – русская классика и иностранные пьесы. Всего за четыре дня артисты покажут восемь постановок на русском языке с немецкими или английскими субтитрами. Труппы, которые продемонстрируют лучшие спектакли, получат приглашение приехать на гастроли в Москву.

Помимо спектаклей, "Мир русского театра" представит публике лекцию "Новые лидеры российской режиссуры", которую прочтет театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина. На круглом столе "Русский театр – традиции и современность" выступит заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, профессор, режиссер Театра им. Вахтангова Владимир Иванов. В качестве куратора тематических дискуссий приглашена российский театровед, арт-директор фестиваля "Гаврош" Марина Райкина, а экспертом выступит Андрей Максимов – российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссер. Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Ольга Тумайкина проведет актерский мастер-класс "Мне интересно все" и представит зрителям свой творческий вечер "45 оттенков разного", посвященный памяти легендарного актера Владимира Этуша.

III Международный фестиваль русскоязычных театров "Мир русского театра" состоится в Берлине второй год подряд: первое мероприятие проходило в 2017 году в Италии. Цель проекта – содействие развитию русских театров за рубежом, популяризация межкультурного взаимодействия, продвижение философии "Мир театра – мир добра".

Учредители и организаторы – журнал "Театрал", одно из ведущих театральных изданий России, и Некоммерческий фонд культурных и гуманитарных инициатив "Мир Театрала". Президент фестиваля – главный редактор журнала "Театрал", президент международной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", лауреат премии Правительства РФ Валерий Яков.

6 июня III Международный фестиваль русскоязычных театров "Мир русского театра" откроет пресс-конференция в театре Loftbühne. В мероприятии примут участие президент фестиваля Валерий Яков, режиссер Владимир Иванов, актриса Ольга Тумайкина, руководители театров-участников, российские театральные деятели, журналисты и критики. Первый спектакль пройдет здесь же в этот же вечер – это будет постановка "Дурман, или Игра воображения" датско-российского театра "Диалог" из Копенгагена.

Места проведения: Loftbühne, Otto-Suhr-Allee 94, 10585 Berlin, Германия

Hotel Indigo Berlin – Centre Alexanderplatz, Bernhard-Weiß-Straße 5, 10178 Berlin, Германия

Theater im Delphi, Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin, Германия

Russische Bühne Berlin, Kurfürstenstraße 123, 10785 Berlin, Германия

Internationale Lomonossow-Schule Berlin-Tiergarten, Genthiner Str. 20, 10785 Berlin, Германия

Alte Feuerwache/Studiobühne, Marchlewskistraße 6, 10243 Berlin, Германия

Программа:

6 июня

15:30 – приветственный коктейль, 16:30 – пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля "Мир русского театра";

18:00 – спектакль "Дурман, или Игра воображения" по мотивам пьесы П. Шеффера. Датско-российский театр "Диалог" (Дания, Копенгаген) – Die Loftbühne;

20:00 – спектакль "Три шутки в одном действии" по произведениям А. Чехова. Театральная студия "8+" (Австрия, Вена) – Die Loftbühne/Studiobühne.

7 июня

10:00 – мастер-класс по актерскому мастерству О. Тумайкиной "Мне интересно все" – Hotel Indigo Berlin – Centre Alexanderplatz;

12:00 – круглый стол "Русский театр – традиции и современность" с В. Ивановым – Hotel Indigo Berlin – Centre Alexanderplatz;

14:15 – лекция О. Егошиной "Новые лидеры российской режиссуры" – Hotel Indigo Berlin – Centre Alexanderplatz;

17:30 – спектакль "А мы друг для друга – тени" по мотивам произведений М. Цветаевой. Театр "Лестница" (Израиль, Тель-Авив) и Приднестровский театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (Республика Молдова, Тирасполь) – Theater im Delphi;

20:00 – спектакль "Чайка", А. Чехов. Театр "Русская Сцена" (Германия, Берлин) – Russische Bühne Berlin.

8 июня

12:00 – спектакль для детей "Винни-Пух", А. Милн. Театральный центр "Апрелик" (Франция, Париж) – Internationale Lomonossow-Schule Berlin-Tiergarten;

15:00 – спектакль "Записки сумасшедших" по Н. Гоголю и дневникам П. Чайковского. Театр Xameleon (Великобритания, Лондон) – Theater im Delphi;

20:30 – творческий вечер О. Тумайкиной "45 оттенков разного" – Theater im Delphi.

9 июня

13:00 – спектакль "Про мою маму и про меня", Е. Исаева. Театр "Арт-Мастер" (Финляндия, Йювяскюля) – Alte Feuerwache / Studiobühne;

16:30 – спектакль "Не боюсь Вирджинии Вульф" по мотивам пьесы Э. Олби. Театр ZERO (Израиль, Тель-Авив) – Theater im Delphi.

Заявки на пресс-конференцию принимаются до 3 июня 2019 года. Вопросы по аккредитации, спектаклям и мероприятиям могут быть направлены на info@mediaost.de.

Анна Леоненко + 49 30 86 451 873/+49 160 95 52 20 09.

Возрастная категория 18+

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.