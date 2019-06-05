Спортсмены мирового уровня примут участие в ПМЭФ-2019

Москва, 5 июня. Многие именитые спортсмены станут участниками мероприятий спортивной программы, организованных Фондом Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 6–8 июня.

Насыщенную программу инициировала Международная федерация шахмат (FIDE). 14-й чемпион мира Владимир Крамник проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ, а рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Тимур Гареев из США продемонстрирует мастерство игры вслепую. Президент FIDE Аркадий Дворкович даст старт шахматному турниру Roscongress Cup для участников ПМЭФ и выступит на сессии "Массовый спорт: мировые тренды и деловой подход". В рамках Roscongress Cup компании World Chess и Telesport Media презентуют на ПМЭФ турнир "Армагеддон" с инновационным форматом трансляции шахмат, который предусматривает съемки в студии виртуальной реальности, демонстрацию сердечного ритма игроков и визуализацию других интересных данных. Дебютный "Армагеддон" пройдет 10–17 июня в Москве с участием Крамника и других известных шахматистов. Кроме этого, 7 июня под эгидой ПМЭФ состоится "Шахматный экспресс" – блиц-турнир в высокоскоростном поезде "Сапсан" по пути из Москвы в Санкт-Петербург с участием победителя Всемирной шахматной Олимпиады Вадима Звягинцева, чемпиона Европы Максима Матлакова и других именитых гроссмейстеров.

Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов сыграет за сборную ПМЭФ в матче с командой Санкт-Петербурга. На лед выйдут генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова, президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров, другие представители крупного бизнеса и политики.

Все участники ПМЭФ смогут проверить свою меткость в сравнении с двукратным призером Олимпийских игр по биатлону Иваном Черезовым и двукратным чемпионом мира по практической стрельбе Всеволодом Ильиным в мультимедийном лазерном тире на стенде концерна "Калашников". Черезов и Ильин выступят экспертами на стенде, а также познакомят с линейкой современного огнестрельного оружия в рамках турнира Kalashnikov Roscongress Cup в стрелковом клубе "Невский".

В гала-матче по баскетболу между сборными ПМЭФ и Единой лиги ВТБ примут участие двукратный призер Олимпийских игр, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и двукратный призер чемпионатов мира, министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов. А для гостей турнира Roscongress Golf Club в гольф-клубе "Петергоф" проведет мастер-класс старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин вместе с действующими чемпионами России Екатериной Малаховой и Артемием Яловенко.

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