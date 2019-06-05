Блогер Илья Варламов обсудит с гостями ПМЭФ роль бизнеса в развитии городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Журналист, блогер, специалист в области урбанистики Илья Варламов обсудит с гостями Петербургского международного экономического форума участие бизнеса в развитии городов. Об этом сообщает в среду пресс-служба организатора тематической сессии - ВЭБ.РФ.

"Развитие городской экономики - одна из тем, с которой институты развития ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорация МСП и РЭЦ выступят на ПМЭФ-2019. С гостями форума на эту тему подискутирует урбанист, журналист и предприниматель Илья Варламов. Он постарается найти ответы на вопрос "Как бизнес может сделать российские города более комфортными для жителей и туристов?" - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что дискуссия будет транслироваться 7 июня в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи при этом смогут прислать Варламову свои вопросы в комментариях к трансляции.

"Илья Варламов выберет лучшие и задаст их спикерам, среди которых будут генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, один из главных организаторов ЧМ-2018 Алексей Сорокин, генеральный директор "ВЭБ Инноваций" Олег Теплов, генеральный директор НО "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева и другие", - уточнили в ВЭБ.РФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.