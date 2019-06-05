Определены финалисты Федеральной премии Urban Awards 2019

Москва, 5 июня. Оргкомитет Федеральной премии назвал финалистов Urban Awards 2019. Независимый консультант премии - фирма PwC. Официальный партнер - OTIS. Партнеры премии: Банк ВТБ (ПАО), Glorax Development, "Атлас Девелопмент", "Мицубиси Электрик (РУС)". Партнеры номинаций: GREEN ZOOM, "ТОП ИДЕЯ", "Медиалогия".

Все объекты прошли многоэтапную экспертизу членов жюри. Во время приема заявок проверялась проектная документация. После этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами. Кроме этого, каждый из заявленных проектов прошел исследование через автоматическую онлайн-систему премии Urban Awards. Она выставляет баллы на основе данных из заполненной анкеты номинанта. Готовые жилые комплексы (срок сдачи которых запланирован до конца II квартала 2019 года), претендующие на победу в номинациях "Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области", были проинспектированы экспертами очно в рамках выездных мероприятий.

Со списком финалистов Urban Awards 2019 можно ознакомиться по ссылке.

Финальное голосование членов жюри состоится 11 июня в офисе независимого консультанта премии - фирмы PwC. Сорок экспертов определят лидеров в каждой номинации, которые достойны того, чтобы получить награды Urban Awards 2019. Но имена победителей станут известны только 27 июня на торжественной церемонии. Билеты на участие в ней можно приобрести по ссылке.

ОГРН: 5067746008501

Наименование и адрес продавца билетов: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет проекты", 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3.

Возрастная категория 18+