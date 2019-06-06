Павел Креков: надеемся, что форум отразится на управленческих решениях в культуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. Во второй день работы Уральского культурного форума на площадке Уральского государственного театра эстрады прошло основное пленарное заседание. Модератором выступил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Позади открытие форума и работа многих площадок. Мы надеемся, что это отразится, в том числе, на управленческих решениях и на реальном состоянии дел в культуре, которая является базовым элементом в процессе развития общества, несмотря на то, что по канонам марксистско-ленинской философии это относится к понятию "надстройки", тем не менее, с цивилизационных позиций, культура является определяющей. Сегодня здесь собрались представители культуры субъектов РФ. Разговор нам нужен, он назрел", - отметил он.

В сегодняшнем основном пленарном заседании участвовали председатель комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Елена Ямпольская, руководитель Управления Министерства культуры РФ по Уральскому федеральному округу Сергей Исачкин, первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина, заместитель председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Геннадий Смирнов, вице-президент Союза художников России, заведующий отделом декоративного и народного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Александр Греков.

О форуме

Первый Уральский культурный форум (18+) проходит в Екатеринбурге 5-8 июня 2019 года. Среди его целей - консолидация творческих центров УрФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Учредителем форума выступает полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов.

Как сообщалось ранее, на форуме будут работать 11 секций различных направлений, запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.